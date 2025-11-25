Bakan Tunç 2 yargı paketinin de tamamlandığını duyurdu: 12 milyondan fazla dosya etkilenecek

TBMM'de devam eden Plan ve Bütçe görüşmlerinde bugün Adalet Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşülüyor. Toplantıda sunum yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda Kasım 2025 itibaryile 12 milyondan fazla dosya bulunduğunu belirtti.

Adalet sisteminin etkinliğini arttırmak amacıyla başladıkları 11. ve 12. yargı paketlerinin hazırlığının tamamlandığını belirten Tunç, söz konusu yargı paketlerini yakında TBMM Genel Kurulu'na sunacaklarını duyurdu.

BAKAN TUNÇ 2 YARGI PAKETİNİN DE TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde taahhüt edilen hedefleri hayata geçirdiklerini kaydeden Tunç, 10. Yargı Paketi'yle infazla ilgili düzenlemelerin hayata geçirildiğini, ceza adaleti sisteminin güçlendirildiğini, bazı suçlarda caydırıcılığın sağlandığını, Noterlik Kanunu'nun da yeniden gözden geçirildiğini anlattı.

"Hazırlık çalışmalarını tamamladığımız 11. ve 12. yargı paketleriyle adalet sistemimizin etkinliğini daha da artırmayı ve yargı süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz" diye konuşan Tunç, şöyle devam etti:

"11. Yargı Paketi'yle ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yaptırım sisteminin caydırıcılığını artırmaya ve bilişim suçlarıyla daha etkin mücadeleye yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin takdirlerine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketi'yle de hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz.

Bunların yanında Bakanlığımızca oluşturulan bilim kurulu tarafından Cebri İcra Kanunu Taslağı hazırlanmış ve kamuoyunun görüşüne arz edilmiştir. Ayrıca tebligat işlemlerinde yargılamaların uzamasına neden olan hataların azaltılmasına yönelik önerilerimize ilişkin çalışmalarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Kanunlaşan yargı paketleri kapsamında emeği geçen TBMM Adalet Komisyonu Başkan ve üyeleriyle değerli milletvekillerimize, çalışmalarımıza katkı sağlayan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

"TOPLAM 12 MİLYON 10 BİN 82 DERDEST DOSYA BULUNMAKTADIR"

Adalet Bakanı Tunç, adaletin tecellisinin yalnızca kanunlarla değil, kanunları doğru yorumlayıp eksiksiz uygulayacak güçlü bir yargı teşkilatının varlığıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Yargı teşkilatının "hakkın yerini bulması için büyük bir özveriyle görev yaptığını" belirten Tunç, "2025 yılı Kasım ayı itibarıyla Cumhuriyet başsavcılıklarında 6 milyon 68 bin 751, ilk derece mahkemelerinde 3 milyon 935 bin, istinaf mahkemelerinde 1 milyon 536 bin 865, temyiz mahkemelerinde ise 469 bin 466 olmak üzere toplam 12 milyon 10 bin 82 derdest dosya bulunmaktadır" bilgisini paylaştı.