Özgür Özel'in belgeli ifşasına soruşturma yok sözlerine var! Bakan Tunç'tan talimat gibi açıklama

Soruşturma başlatıldığının duyurulmasından kısa süre sonra açıklama yapan Tunç, “CHP Genel Başkanının seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır” şeklinde konuştu, Özel’in ifadelerinin “hukukun önünde” karşılık bulacağını söyledi. Tunç, ayrıca İstanbul'un yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 5, 2025

BELGELERE DEĞİL SÖZLERE SORUŞTURMA

Başsavcılık soruşturmasından sonra açıklama yapan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Başkanının seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Siyaset, millete hizmet yoludur. Saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak değildir.

Özel'in açıklaması siyasetin gündemine oturdu: 'HSK bugün işlem yapmalı!'

YARGI BAĞIMSIZLIĞINA ‘SALDIRI’ İDDİASI

Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır.”

Son Dakika | Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yönelten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek'e soruya yanıt vermesi için süre vermişti.

Özel yanıt alamayınca detayları Ümraniye mitinginde açıkladı.

"Başsavcılık oldukça iyi maaş alınan bir yer" diyen Özel Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg'taki şirketinden 2 ay öncesine kadar maaş aldığını belgeleriyle açıkladı.

"YARIN SABAH İSTİFANI VERECEK MİSİN, VERMEYECEK MİSİN?"

"2 Ekim 2024'te bu göreve atanılıyor. Ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden şirketinin Lüksemburg'taki Eti Maden anonim şirketine, Eti Maden anonim şirketine Akın Gürlek Yönetim Kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatle atanmış isimler. Tek başına bu burada. Şimdi bütün basına yolluyorum. 29 Temmuz 2025 tarihinde buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli. Ardından, ardından 29 Kasım 2024'te atanıyor" diyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dokuz ay boyunca, Ekrem Başkan'ı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp da, dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum, apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum, soruyorum HSK'ya, soruyorum Adalet Bakanı'na, soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na, bir başsavcı başka görev alamaz derken Eti Maden'in Lüksemburg'taki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum: Lüksemburg'dan, ben görmeden Türkiye'den olsa yakalayacağım, ben görmeden Lüksemburg'dan yüklü euro bazında bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?"

"İKİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN"

Konu üzerinden Erdoğan'a seslenen CHP Genel Başkanı, "Erdoğan, sen de bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz, Eti Maden'den euro bazında maaş bağlayalım mı?" diyorsun. Böyleyse bu, bu haysiyet cellatlığının karşılığı bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa ikinize de yazıklar olsun, ikinize de yazıklar olsun" dedi.