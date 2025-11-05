Özel'in açıklaması siyasetin gündemine oturdu: 'HSK bugün işlem yapmalı!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 66’ncısında, İstanbul Ümraniye Saat Kulesi Meydanı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, 2 Ekim 2024’te başsavcı olarak atandığını ancak bu görevin ardından 6 Ağustos 2025’e kadar Eti Maden’in Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını ve buradan maaş aldığını öne sürdü.

Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. CHP Grup Başkanvekili Emir, "HSK bugün işlem yapmaz ve bu savcıya elindeki tüm dosyalardan el çektirmezse "hakim teminatı" diyecek yüzü kalmaz" dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir başsavcı yürütmenin kasasından "huzur hakkı" devşirmeye kalkıyorsa, giydiği cübbe artık hukukun değil Saray'ın zırhıdır. Bu, yargıya açık saldırıdır. HSK bugün işlem yapmaz ve bu savcıya elindeki tüm dosyalardan el çektirmezse "hakim teminatı" diyecek yüzü kalmaz. Yürütmenin emrinde savcı olmaz, bunu yapan da savcı olamaz." sözleri ile HSK'ya seslendi.