Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam saat 17.30'da İstanbul Ümraniye'de Saat Kulesi Meydanında gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 66'ncısınında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'den Ümraniye çıkarması: Yurttaşlar meydana akın etti

AKIN GÜRLEK'E SÜRE VERMİŞTİ

Özel, dünkü grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yönelterek, Gürlek'e soruya yanıt vermesi için süre vermişti.

Özgür Özel, grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakimler Savcılar Kanunu'nun 2802 48. maddesinin son fıkrası şöyle. Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum. Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan? Ekrem Başkanı yolsuzlukla, rüşvetle itibarsızlaştırmaya çalışan kişiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na soruyorum. Yarın akşama kadar bu sözlü soruma yanıt bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorunun yanıtını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına gerekli belgeleri yolluyorum. Sözlü sorumun süresi yarın akşam bitiyor."

SÜRE DOLDU AÇIKLAMA GELDİ

Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten yanıt gelmemesi üzerine sözüne ettiği açıklamayı yaptı.

"Başsavcılık oldukça iyi maaş alınan bir yer" diyen Özel Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lükseburg'taki şirketinden 2 ay öncesine kadar maaş aldığını belgeleriyle açıkladı.

"YARIN SABAH İSTİFANI VERECEK MİSİN, VERMEYECEK MİSİN?"

"2 Ekim 2024'te bu göreve atanılıyor. Ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden şirketinin Lüksemburg'taki Eti Maden anonim şirketine, Eti Maden anonim şirketine Akın Gürlek Yönetim Kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatle atanmış isimler. Tek başına bu burada. Şimdi bütün basına yolluyorum. 29 Temmuz 2025 tarihinde buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli. Ardından, ardından 29 Kasım 2024'te atanıyor" diyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dokuz ay boyunca, Ekrem Başkan'ı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp da, dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum, apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum, soruyorum HSK'ya, soruyorum Adalet Bakanı'na, soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na, bir başsavcı başka görev alamaz derken Eti Maden'in Lüksemburg'taki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum: Lüksemburg'dan, ben görmeden Türkiye'den olsa yakalayacağım, ben görmeden Lüksemburg'dan yüklü euro bazında bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?"

"İKİNİZE DE YAZIKLAR OLSUN"

Konu üzerinden Erdoğan'a seslenen CHP Genel Başkanı, "Erdoğan, sen de bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz, Eti Maden'den euro bazında maaş bağlayalım mı?" diyorsun. Böyleyse bu, bu haysiyet cellatlığının karşılığı bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa ikinize de yazıklar olsun, ikinize de yazıklar olsun" dedi.

İŞTE O BELGELER: