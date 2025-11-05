CHP'den Ümraniye çıkarması: Yurttaşlar meydana akın etti

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 66'ncısı İstanbul Ümraniye'de düzenleniyor.

Yurttaşların Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen mitinge yoğun ilgi gösterdiği görülürken, CHP Lideri Özgür Özel'in de kritik açıklamalar yapması bekleniyor.

Son dakika | Dilek İmamoğlu'nun pasaportu iptal edildi

YURTTAŞLAR MART'TAN BU YANA 66'NCI KEZ MEYDANDA

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Millet İradesine Sahip Çıkıyor' temasıyla mitingler düzenlemeye başlamıştı.

Söz konusu mitinglerin 66'ncısı için adres İstanbul'un Ümraniye ilçesi olarak belirlenmişti.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 227 gündür tutuklu bulunan İmamoğlu, miting için yurttaşlara yaptığı çağrıda "Ya hep beraber, ya hiç birimiz!" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li vekillerin de peş peşe çağrıda bulunduğu mitinge, yoğun ilgi gösterildiği görüntülendi.

Ayrıntılar geliyor....

CHP'nin Ümraniye mitingi

Meydanda bir araya gelenler arasındaki bir yurttaş, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek erken seçim çağrısı yaptı. 7 aydır işsiz olduğunu belirten yurttaş, işsizlikten dert yanarak gözyaşları içinde "Seçim istiyoruz başka hiçbir şey değil" dedi. Bir başka emekli yurttaş ise 17 bin lira olan maaşının yetmediğini belirterek "Vatandaşı rahat bıraksızlar, Ekrem İmamoğlu'nu serbest bıraksınlar!" dedi.

"İMAMOĞLU PANKARTLARI TOPLATILDI"

Mitingte İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu okumak için söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, miting pankartlarının 'İmamoğlu'nun fotoğrafı olması nedeniyle toplandığını belirtti. Çelik, yasaklamaya tepki göstererek "Millet ayaktadır, sandık gelecek ve gideceksiniz. Korkunun ecele faydası yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

227 GÜNDÜR TUTUKLU OLDUĞU SİLİVRİ'DEN SESLENDİ

227 gündür tutuklu olan İmamoğlu ise Silivri'den gönderdiği mektubunun dikkat çeken kısımları şöyle:

"Bugün buradaki güçlü toplu tablo, herkes için eşitlik ve özgürlük isteyenlerin sevindiği bunları sadece bir kesim için isteyenlerin ise endişelendikleri bir tablodur."

"Biz her bir vatandaşımızı bu ülkenin sahibi olarak görürüz, her bir vatandaşımızın yaşam tarzını, kültürünü güvence altına alıp daha da geliştirmeyi görev kabul ederiz. Kendimizi herkesin, siyasi düşünce ve tercihlerinin yönetime yansıması için gerekli imkanları oluşturmakla sorumlu hissederiz. Biz cumhuriyet ve demokrasiden bunu anlarız. Birlik tablosundan korkanlar ise cumhuriyeti mecburi bir ara dönemmiş gibi görürler."

"Onlar demokrasiye ancak iktidara gelme imkanı tanınıyorsa değer verir; onlar için vatandaşın hak ve hürriyetleri sadece oy getirecekse, seçim kazandıracaksa değerlidir."

"En temel hizmetleri sunarken bile, ‘bizden olanlar ve olmayanlar’ ayrımıyla hareket ederler. Onlar, hiç utanmadan, ‘Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak’ diyenlerdir. İstanbullular, bu ayrımcı zihniyetten bıktığı, artık eşit, adil, insanca bir yaşam istediği için yıllardır bizim arkamızda duruyor ve her seçimde bize desteğini daha da büyütüyor. İstanbullu hemşehrilerim, 2019’daki ilk seçimde 13 bin 600 oy farkıyla bize görev vermişti. İkinci seçimde, 806 bin farkla bizi görevlendirdi. 2024 Mart’ında bu kez oy farkı, tam 1 milyon 100 bine çıktı. Her siyasi görüşten İstanbullu hemşehrilerim; insana saygılı, kente özenli yönetimimize onay verdi. Eşitlikçi ve özgürlükçü yaklaşımımıza destek oldu. İcraatçı ve halkçı uygulamalarımıza sahip çıktı. Her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından hemşerilerimiz, ‘İstanbul’un rantçılarına, israfçılarına’ karşı ‘İstanbul’un muhafızlarının’ yanında durdu."

"HEP SİZLERİN YANINDA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu Silivri'de kaleme aldığı mektubunun devamında ise şunlara yer verdi:

"2019’dan bu yana nasıl bir yönetim anlayışıyla çalıştığımızı, neler başardığımızı siz değerli Ümraniyeliler çok iyi bilirsiniz. Metro hattımızla, kreşlerimizle, Kent Lokantamızla, öğrenci yurdumuzla, özellikle gençlere ve kadınlara iş olanağı sağlayan İstihdam Ofisimizle, daha önce görülmemiş düzeydeki sosyal desteklerimizle hep sizlerin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz."

"Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz ve milyonların gönlünü fetheden, hayatını kolaylaştıran projelerimizi daha da geliştirip, tüm Türkiye’ye yayacağız. İcraatçı, halkçı anlayışımızı ülke yönetiminde de hâkim kılacağız. Bizim en büyük meselemiz, milletimizin refahını, yurttaşlarımızın onurlu, mutlu geleceğini sağlamak ve güvence altına almaktır. Herkes için her yerde adaleti ve hürriyeti hâkim kılmaktır."

"KÖTÜLÜK KAYBEDECEK, İYİLİK KAZANACAK"

"Bizim, uğruna her türlü mihnete katlandığımız en büyük, en kıymetli davamız budur.Bu dava bize, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen; hedefi, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak olarak gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. O nedenle, bizler için başka yol yok: Ya başaracağız ya başaracağız! Seçimle kazanamadığı belediyeleri, siyasete alet ettiği yargı yoluyla, şantajla, mafyatik yöntemlerle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz."

"Rakiplerini gerçek dışı, akla hayale sığmayacak yalanlarla, iftiralarla, militanlaştırdıkları yargı eliyle saf dışı bırakıp, milletin iradesini baskı altına almaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir avuç zalim kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Tek yürek olmuş 86 milyon karşısında hiçbir güç duramayacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."

AKIN GÜRLEK'E SÜRE VERMİŞTİ

Öte yandan dünkü grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yönelten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek'e soruya yanıt vermesi için süre vermişti.

Özel, cevap gelmediği takdirde bu akşamı işaret ederek tüm belgeleri basınla paylaşacağını belirtmişti.

CHP Lideri şöyle demişti: