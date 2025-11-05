Özgür Özel Aziz İhsan Aktaş açıklamasına sinirlendi! "İnsanı çıldırtacaklar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (4 Kasım) partisinin Grup Toplantısı'nda, "704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir" dedi.

Özel'in Aziz İhsan Aktaş kaçtı iddiasına da başsavcılık kaynakları, "Doğru değil" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, başsavcılığın bu açıklamasına tepki gösterdi.

Özel, 'Suç örgütü lideri' olarak savcılık makamı tarafından tanınan Aziz İhsan Aktaş'ın üzerinde herhangi bir adli kontrol olmadığını hatırlatıp şunları ifade etti: