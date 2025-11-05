Özgür Özel Aziz İhsan Aktaş açıklamasına sinirlendi! "İnsanı çıldırtacaklar"
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş'ın kaçtığına yönelik iddiasına başsavcılık kaynaklarından gelen açıklamaya tepki gösterdi. Özel, "Çip mi takmışlar. İnsanı çıldırtacaklar. Bunların hepsine çip takmak lazım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün (4 Kasım) partisinin Grup Toplantısı'nda, "704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir" dedi.
Özel'in Aziz İhsan Aktaş kaçtı iddiasına da başsavcılık kaynakları, "Doğru değil" dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, başsavcılığın bu açıklamasına tepki gösterdi.
Son dakika | Dilek İmamoğlu'nun pasaportu iptal edildi
Özel, 'Suç örgütü lideri' olarak savcılık makamı tarafından tanınan Aziz İhsan Aktaş'ın üzerinde herhangi bir adli kontrol olmadığını hatırlatıp şunları ifade etti:
- "Çip mi takmış? Çip mi takmış? Bir de şimdi insanı çıldırtacak. Çip mi takmış Aziz İhsan Aktaş'a da kaçtığını biliyor. Demek ki her ne yapıyor? Görüntülü mü görüşüyorlar bütün gün Akın Gürlekle kaçmadığını biliyor. Yurt dışına çıkış yasağı var mı? Adli kontrol var mı? Çıksa gitse kim ne diyecek? Kaçmadı diyor. Neden? İşbirliği içinde. Bunların hepsine çip takmak lazım."