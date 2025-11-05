Son dakika | Dilek İmamoğlu'nun pasaportu iptal edildi

Son dakika | Dilek İmamoğlu'nun pasaportu iptal edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel duyurdu. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için emniyete geldi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN DİPLOMATİK PASAPORTU İPTAL EDİLDİ

İmamoğlu'nun ailesine yönelik uzanan soruşturmaya ilişkin tartışmalar sürerken CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da diplomatik pasaportunun iptal edildiğini duyurdu.

Özel, "İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Dilek Hanım yurtdışına çıkacaktı Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere. Dediler ki Dilek Hanıma yurtdışına çıkmaya niyet ettiğinde, bir haber yolladılar, 'Pasaportu iptal olur.' Dilek Hanımın ve çocukların, Büyükşehir Belediye Başkanlarına bu Meclis'in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler. Ne oldu? Normal, düz pasaport alacaksınız. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış mı?" açıklamasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Özel, "Babası hakkında bir suçlama var. Gizlilik kararı var, işine geleni servis ediyor. En kötülerini duyuyoruz. Ama lehe delilleri bilmiyoruz. Kafasında mahkum etmiş. Ya bu nasıl devlet!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

