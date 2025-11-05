İmamoğlu'nun ailesi ifade vermek için emniyette!

Son dakika haberi... Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ifade vermek için emniyete geldi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için emniyete geldi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da diplomatik pasaportunun iptal edildiğini duyurdu.

Özgür Özel açıklamasında, "İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Dilek Hanım yurtdışına çıkacaktı Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere. Dediler ki Dilek Hanıma yurtdışına çıkmaya niyet ettiğinde, bir haber yolladılar, 'Pasaportu iptal olur.' Dilek Hanımın ve çocukların, Büyükşehir Belediye Başkanlarına bu Meclis'in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler. Ne oldu? Normal, düz pasaport alacaksınız. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış mı?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tutuklu CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu’nun ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat gönderilmişti.

BABASININ ARAZİSİNDE METAL DEDEKTÖR İLE ARAMA YAPILMIŞTI

İmamoğlu tutuklandıktan sonra babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir-Edremit’deki evinin etrafında 20 Haziran tarihinde arama çalışmaları başlatılmış ve üç gün boyunca farklı saatler devam etmişti. Aramalar kapsamında, jandarma ekipleri, savcı eşliğinde metal dedektörlerle bölgeyi incelemişti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun ifade vereceği gelişmesinin ardından Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

