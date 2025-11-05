Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Torununa para gönderdiği için suçlanıyordu

Özel haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosya kapsamında Hasan İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde bugün ifade verdi. Rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarına ilişkin beyanlarını, avukatları Atacan Işık ve İsmail Emre Telci eşliğinde sundu.

ÜZERİNE KAYITLI HATLAR

İmamoğlu, adına kayıtlı birden fazla gayrimenkul bulunduğunu ancak ayrıntı listesinin resmi kayıtlardan temin edilebileceğini belirtti. Üzerine kayıtlı olmayan bir varlık kullanmadığını vurguladı.

Kullandığı hatlar arasında geçmişte şirket adına kayıtlı bir hat ile hâlen şirket hattı ve cezaevi görüşmeleri için ayrı bir hat bulunduğunu, başka hat kullanmadığını söyledi.

KULLANDIĞI BANKA HESAPLARI

Çeşitli bankalarda hesapları olduğunu, bireysel işlemlerini Garanti Bankası üzerinden yürüttüğünü; başkasının adına olup kendi kullanımında hesap bulunmadığını bildirdi.

Şirketleşme sürecinin 1968’de şahıs firması, 1990’larda İmamoğlu İnşaat Ltd. Şti. olarak devam ettiğini; kayyum atanana kadar yönetimde yer aldığını, başka bir şirkette ortaklık ya da gayriresmî ortaklık bulunmadığını ifade etti.

“GÜLLÜCE TARIM AŞ SÜRECİNİ GENEL MÜDÜR YÜRÜTTÜ”

Güllüce Tarım AŞ’nin satın alınması, hisse devir sözleşmeleri ve borç üstlenimiyle ilgili sorulara karşılık İmamoğlu, şirket işlemlerini Genel Müdür Tuncay Yılmaz’ın yürüttüğünü, kendisinin hissedar olduğunu ancak ayrıntılara vakıf olmadığını belirtti.

CARSAL REKLAM VE PARA HAREKETLERİ

Carsal Reklam ve çeşitli transferlere ilişkin MASAK tespitleri sorulduğunda, İmamoğlu ticari işlemleri Tuncay Yılmaz’ın takip ettiğini, bazı dönemlerde şirketin nakit ihtiyacı için kendi birikiminden destek verdiğini söyledi.

İmamoğlu İnşaat’a ait bir arsanın Carsal Reklam’a satışı ve bu arsa üzerinde İmamoğlu İnşaat projesi yürütülmesine dair, “kat karşılığı proje” olduğunu hatırladığını, detaylara yine genel müdürün hâkim olduğunu ifade etti.

“VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA YATIRILAN 35,2 MİLYON TL KENDİ TİCARİ BİRİKİMİM”

Şirket hesaplarına Varlık Barışı kapsamında yatırıldığı belirtilen toplam 35.220.151,59 TL tutarındaki nakit (TL ve döviz) için “ticaretten elde ettiğim gelir ve kendi birikimim” beyanında bulundu. İş ve işlemlerin şirket muhasebesi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

İmamoğlu, Tuncay Yılmaz’ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve şirketin genel müdürü olduğunu aktardı. Burcu Beyazoğlu’nun firmada yaklaşık 15 yıldır finans müdürü olarak çalıştığını, eşinin İBB’de çalıştığını bildiğini söyledi. Mahmut Gültekin ve Baran Gönül’ü taşeron olarak hatırladığını; listede yer alan birçok ismi ise tanımadığını beyan etti.

WEST SİDE PROJESİ: “DAİRELER BANKA DEKONTLARIYLA ALINDI”

West Side projesine ilişkin rüşvet iddialarını “asılsız” olarak nitelendiren İmamoğlu, 4 daireyi banka hesabındaki dövizi TL’ye çevirip havale ederek aldığını, banka kayıtlarının bunu göstereceğini belirtti.

27 Temmuz 2015’te (Uzman–Beyaz–Mutlu–Mesturkuaz–Mes unvanlı firmalarla) sözleşme imzaladığını, 29 Temmuz 2015’te sözleşmedeki 1.000.000 TL satış bedelini ilgili hesaba gönderdiğini, sözleşme ve dekont nüshalarını avukatları aracılığıyla savcılığa sunacağını ifade etti.

Yapının ruhsatının 2014’te alındığını, sözleşmenin 2015’te imzalandığını belirterek, zamanlamanın iddialarla çeliştiğini savundu. “Kimseden rüşvet almadım, elden para iadesi olmadı” dedi.

MASAK RAPORUNA YANIT: “300 BİN DOLAR GÖNDERİLDİ, 200 BİNİ İADE EDİLDİ”

İmamoğlu, MASAK raporundaki bazı tespitlerin doğru olmadığını belirtti. 20 Nisan 2017’de 300.000 ABD Dolarını Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Tic. AŞ’ye gönderdiğini; 23 Haziran 2017’de 200.000 ABD Dolarının aynı firma tarafından iade edildiğini söyledi. İlgili evrakların savcılığa sunulacağını bildirdi.

TORUNUNA YAPILAN TRANSFERLER

Torunu Mehmet Selim İmamoğlunun Hırvatistan’da Tectum Investment d.o.o. ünvanıyla inşaat alanında faaliyet yürüttüğünü; zaman zaman kendi birikiminden destek amaçlı para gönderdiğini, kaynağın kendi tasarrufu olduğunu belirtti.

“TEDBİRLER MAĞDURİYET YARATIYOR”

İmamoğlu, isnat edilen suçlamaların tamamını kabul etmediğini, yılların emeğiyle edindiği malvarlığı ve emekli maaşı üzerindeki tedbirler nedeniyle kira ve maaş gelirlerini alamadığını, ailece mağduriyet yaşadıklarını ifade etti; tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.