Son Dakika | İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararı

Bugün ifade vermesi beklenen Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında sulh ceza hakimliği, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' iddiasına savcılıktan yanıt

İMAMOĞLU'NUN BABASI VE OĞLU İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun bugün ifade vermesi bekleniyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şunlara yer verilmişti:

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulu"

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi. Öte yandan iki simin ifadelerinin çarşamba günü alınacağı belirtildi.