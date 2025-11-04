'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' iddiasına savcılıktan yanıt
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında 'Aziz İhsan Aktaş'ın kaçtığı söyleniyor' demişti. Söz konusu iddialara dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş hakkındaki 'yurt dışına kaçtı' şeklindeki iddiasına dair açıklama yaptı.
T24'te yer alan habere göre; Gazetecilere bilgi veren Başsavcılık, Özel'in iddiasıyla ilgili olarak, "Doğru değil" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASI
CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Aktaş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
- "704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir. Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.
- 4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız."