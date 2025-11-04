'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' iddiasına savcılıktan yanıt

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş hakkındaki 'yurt dışına kaçtı' şeklindeki iddiasına dair açıklama yaptı.

T24'te yer alan habere göre; Gazetecilere bilgi veren Başsavcılık, Özel'in iddiasıyla ilgili olarak, "Doğru değil" dedi.

Son Dakika | Özgür Özel'den Gebze faciasına tepki! "Yalan açıklama yapıyorlar"

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASI

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Aktaş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: