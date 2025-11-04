'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' iddiasına savcılıktan yanıt

'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' iddiasına savcılıktan yanıt
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında 'Aziz İhsan Aktaş'ın kaçtığı söyleniyor' demişti. Söz konusu iddialara dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş hakkındaki 'yurt dışına kaçtı' şeklindeki iddiasına dair açıklama yaptı.

T24'te yer alan habere göre; Gazetecilere bilgi veren Başsavcılık, Özel'in iddiasıyla ilgili olarak, "Doğru değil" dedi.

Son Dakika | Özgür Özel'den Gebze faciasına tepki! "Yalan açıklama yapıyorlar"Son Dakika | Özgür Özel'den Gebze faciasına tepki! "Yalan açıklama yapıyorlar"

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASI

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Aktaş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

  • "704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir. Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.
  • 4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Siyaset
Özel'den Demirtaş açıklaması! "Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla özür diliyorum"
Özel'den Demirtaş açıklaması! "Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla özür diliyorum"
Erdoğan'ın Trump ve Gazze fotoğrafı oy oranını artırdı mı? Cevabı Ekim anketinde
Erdoğan'ın Trump ve Gazze fotoğrafı oy oranını artırdı mı? Cevabı Ekim anketinde