50 bin mahkuma af geliyor! 'Piyango' diyerek duyurdular

Koronavirüs pandemisinde açık cezaevindeki mahkumların kalan cezalarının denetimli serbestlikle dışarda infaz edilmesini öngören yasal düzenleme genişletilecek. İktidar medyasından Türkiye Gazetesi, "50 bin mahkuma kısmi af piyangosu" diyerek haber yaptı.

AKP, koronivirüs gerekçesi ile de birçok mahkuma tahliye yolunu getiren Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen bir kısmi af getirmişti. Daha önce yalnızca cezası 31 Temmuz 2023’ten önce kesinleşenleri kapsayan uygulama, şimdi bu tarihten önce suç işleyip henüz cezası kesinleşmemiş olanları da içerecek şekilde revize edilecek.

AKP'nin hazırladığı 11’inci Yargı Paketi’nin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyordu. Ancak MHP’nin ve Adalet Bakanlığı’nın talebiyle, kapsam genişleten bu maddenin pakete eklenmesi kararlaştırıldı. Bu nedenle paketin sunumu önümüzdeki haftaya ertelendi.

İKİ SUÇ KAPSAM DIŞI

Yeni düzenleme yasalaşırsa, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen ve denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl veya daha az kalan hükümlüler, kalan sürelerini dışarıda geçirecek. Örgütlü suçlar ve terör suçları kapsam dışında tutulacak.

İlk aşamada yaklaşık 50 bin hükümlünün faydalanabileceği öngörülüyor. Ancak Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre bu sayı artabilir.

Adalet Bakanlığı, cezası kesinleşmeyen fakat tutuklu olan kişilerin de düzenlemeden yararlanacağını duyurdu. Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Çünkü bu tarihten önce suç işlemiş olsa da cezası belki 3 ay sonra belki 3 yıl belki 10 yıl sonra kesinleşecek olanlar var. O sebeple, ceza kesinleştiğinde bu düzenlemeden yararlanma söz konusu olacağı için sayı artar"

AKP ve Adalet Bakanlığı çevreleri, mevcut durumun Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekiyor. Yapılan değerlendirmelerde şu görüş öne çıkıyor:

"İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı. Aynı cezaları aldılar. Ama birininkinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Burada bir adaletsizlik ortaya çıkıyor. O nedenle 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak esas alınarak düzenleme yapılacak"

İKTİDAR GAZETESİ BİLE DAYANAMADI AF DEDİ

AKP yapılacak değişikliğin ‘af’ olmadığını savunsa da, binlerce kişinin cezaevinden çıkacak olması nedeniyle kamuoyunda ‘kısmi af’ olarak yorumlandığına da Türkiye Gazetesi not düştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geçtiğimiz günlerde konuya dair sinyal vermişti. Tunç şunları söylemişti:

"COVID izni olarak bilinen yasadan dolayı çok talep geliyor. O dönem, sadece cezası kesinleşenler yararlanmıştı. 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyip davası sonuçlanmayan da niye ben yararlanamıyorum?’ diyor. Bu sebeple eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da benzer şekilde uzun süredir bu düzenlemenin yasalaşması için çalışıyor. Yıldız, “Bu eksikliğin kesin olarak giderilmesi lazım” diyerek, yargılaması süren sanıkların mağduriyet yaşadığını vurguladı.