İktidar medyası Öcalan ziyaretini manşetlere taşımadı! Kutucuk ile yetindiler

Yayınlanma:
AKP iktidarı medyasının önde gelen gazeteleri Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Akşam ve Takvim; terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşecek komisyonu manşetlere taşımadı. Sabah, gazetenin manşetinde haber hiç yer vermezken diğerleri kutu haber olarak gördü.

İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, dün (21 Kasım) terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme kararını oyladı. CHP, oylamanın kapalı yapılması nedeniyle komisyondan ayrıldı. CHP, İmralı Adası'na gidecek heyete de üye vermeyeceğini açıkladı.

Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP) ve Hüda-Par, oylamada ret verdi.

Gelecek, Saadet ve DEVA Partileri'nden oluşan Yeni Yol Grubu çekimser oy verdi.

Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"

AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in 32 'Evet' oyu ile terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gidilmesine karar verildi.

AKP'nin çoğunluk olduğu komisyonda çıkan kararı iktidar medyası tarafından görmezden gelindi.

AKP'NİN ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR VERİLDİ AMA MEDYASI GÖRMEDİ

AKP iktidarının sesi olarak bilinen Sabah Gazetesi, basılı gazetenin manşetine İmralı kararını taşımadı.

screenshot-2025-11-22-at-07-07-05-nefes-gazetesi-nefes-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

Sabah, İmralı kararını kutu haber veya sürmanşetten de görmedi. Konu ile ilgili sadece bir yazarının CHP'yi hedef aldığı yazı, ilk sayfanın sol alt köşesinde minik bir şekilde yer aldı.

screenshot-2025-11-22-at-07-07-25-yeni-safak-gazetesi-yeni-safak-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

“İmralı'ya gidilmesin” diyerek büyük bir manşet atan ve MHP ile restleşen Yeni Şafak da İmralı ziyaretini görmedi. Yeni Şafak yalnızca kutu bir haberde “Komisyon İmralı ziyaretine 'vize' verdi” haberine yer verdi.

screenshot-2025-11-22-at-07-07-45-turkiye-gazetesi-turkiye-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

İktidarın bir diğer güçlü seslerinden Türkiye Gazetesi de Öcalan ziyaretini manşetine taşımadı. Türkiye Gazetesi, kutu haberde “İmralı Seferi başlıyor” başlığını atıp MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın fotoğrafına yer verdi.

screenshot-2025-11-22-at-07-07-54-aksam-gazetesi-aksam-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

İktidar medyasından Akşam Gazetesi de manşetine Öcalan ziyaretine yer vermezken CHP'yi hedef aldı. Akşam, kutu bir haber ile Öcalan ziyaretini CHP üzerinden görmeyi tercih etti.

screenshot-2025-11-22-at-07-09-22-posta-gazetesi-posta-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

Takvim Gazetesi de Öcalan ziyareti ile ilgili ne bir manşet attı ne de bir kutu haber hazırladı.

screenshot-2025-11-22-at-07-31-26-sabah-gazetesi-sabah-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

screenshot-2025-11-22-at-07-31-29-milliyet-gazetesi-milliyet-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

İktidar medyasından Hürriyet ve Milliyet haberi gören iki gazete oldu.

screenshot-2025-11-22-at-07-31-42-turkiye-gazetesi-turkiye-manset-oku-haberler-22-kasim-2025.png

MHP'nin yayın organı Türkgün Gazetesi de kararı manşetlere taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

