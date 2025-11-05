Yeni Şafak'tan Bahçeli'ye açık açık İmralı resti! "Komisyon İmralı'ya gitmesin"

İmralı süreci kapsamında komisyon toplantıları devam ederken, son dönemde komisyonun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmemesi tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde DEM Partisi’nin İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Erdoğan da bu görüşme sonrası “Yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından saraya yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, “İmralı görüşmelerine yeşil ışık yakıldı” yorumunu yapmıştı.

BAHÇELİ'DEN İMRALI ÇIKIŞI: MHP HAZIRDIR

Dün yapılan MHP Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, hem gündeme hem de sürece ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Bahçeli, Meclis’te “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” adıyla kurulan yapının çalışmalarını tamamladığını belirterek, İmralı’ya gidilmesinde bir sakınca olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha vurguluyorum, Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk elden mesajları alması süreci güçlendirecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir heyete katılmaya hazırdır.

Korkuya, kaygıya, çekinmeye gerek yoktur.”

YENİ ŞAFAK RESTİ MANŞETİNDEN ÇEKTİ

Bahçeli’nin bu çıkışının ardından medya manşetleri konuya odaklandı. Ancak Yeni Şafak’ın manşeti dikkat çekti.

Gazete, İmralı görüşmelerine ilişkin yapılan Areda Survey araştırmasının sonuçlarını manşetine taşıdı. Ankete göre, vatandaşların %76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı çıktı. Haberde, “Görüşmenin sürece zarar vereceği endişesi var” ifadeleri yer aldı.

