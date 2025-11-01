Son Dakika | Erdoğan'dan İmralı Heyeti açıklaması! "Önümüzdeki günlerde yansımaları göreceğiz"

DEM Parti İmralı Heyeti ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da üçüncü kez bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı

Erdoğan, görüşmeye ilişkin ilk açıklamasını Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptı. Erdoğan, görüşmeyi 'Umut verici' olarak tanımlarken önümüzdeki günlerde de bazı adımların olacağının sinyalini verdi.

Kriz iddiaları varken Erdoğan konuştu: Cumhur İttifakı'nın beraberliği bozulmayacak

Erdoğan konuşmasında ilk olarak İmralı Süreci hakkında bilgi verdi:

"Çok kıymetli kardeşlerim ülkemize hizmetlerimiz sadece yollarla binalarla bugün burada olduğu gibi çevre projeleriyle sınırlı değil iktidar ve İttifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine yapıyoruz Türkiye'nin güvenliğine yapıyoruz.

Cumhur İttifakı olarak bundan bir sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık tahrikler karşısında galeyana gelmedik.

Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözetledik özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik."

Süreçte 'yol kazası' yaşanmadan bu noktaya geldiklerini belirten Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı hakkında da ilk kez şöyle konuştu:

"Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik. Münfesih terör örgütü geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte ve sınır hattından uzaklaştırmakta olduğunu açıkladı ilgili birimlerimiz sahadaki gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz."

TBMM'de süreç için kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda oturum bilgileri gizli olan son toplantı hakkında Erdoğan şunları ifade etti:

"Türkiye Büyük Millet meclisimizde kurulan Komisyon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak Perşembe günü Adalet ve Dışişleri bakanlarımız Komisyonu bilgilendirdi."

"YANSIMALARINI GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşmesini de 'Umut verici' olarak değerlendirdi. Erdoğan, önümüzdeki günlerde de bu görüşmenin yansımasının olacağının altınız çizerek şöyle konuştu: