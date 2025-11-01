Kriz iddiaları varken Erdoğan konuştu: Cumhur İttifakı'nın beraberliği bozulmayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP iktidarı ile KKTC seçim sonuçları konusunda ters düştü.
Bu görüş ayrılığının ardından Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törene katılmadı. Bahçeli, aynı gün Saray'da düzenlenen resepsiyona da gitmedi. Bahçeli, bu resepsiyona da hiçbir MHP'liyi göndermedi.
Kulislerde, Bahçeli'nin 'Sessiz protestosu' olarak tanımlanan bu olayın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ilk kez konuştu.
AKP-MHP krizinde ikinci perde! Türkeş devreye girdi çatlak derinleşti
"BİRLİĞİ BOZAMAYACAKLAR" MESAJI
Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında şunları ifade etti:
"Tüm bu stratejik adımları atarken Elbette şu gerçeğin de bilincindeyiz hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar milletimizi tedirgin etmek şehit yakınlarımızı huzursuz etmek kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar en büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakının birliğini beraberliğini ve insicamını bozmak fakat muvaffak olamayacaklar bir olacağız beraber olacağız iri olacağız diri olacağız hep beraber Türkiye olacağız."