Kriz iddiaları varken Erdoğan konuştu: Cumhur İttifakı'nın beraberliği bozulmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP iktidarı ile KKTC seçim sonuçları konusunda ters düştü.

Bu görüş ayrılığının ardından Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törene katılmadı. Bahçeli, aynı gün Saray'da düzenlenen resepsiyona da gitmedi. Bahçeli, bu resepsiyona da hiçbir MHP'liyi göndermedi.

Kulislerde, Bahçeli'nin 'Sessiz protestosu' olarak tanımlanan bu olayın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ilk kez konuştu.

"BİRLİĞİ BOZAMAYACAKLAR" MESAJI

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında şunları ifade etti: