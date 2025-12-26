Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: Litrelerce ele geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde kaçak alkol imalathanesi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

Sakarya'da kaçak alkol üretimine yönelik bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Serdivan ilçesinde çalışma başlattı.

EVDE İMALATHANE TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında, bir evde alkollü içki imalatı yapıldığına dair bilgi alınması üzerine harekete geçildi. Adresi tespit edilen 48 yaşındaki E.A.'nın ikametgahında yapılan aramada, kaçak alkol üretimi için kullanılan ekipman ve malzemeler bulundu.

DAMITMA DÜZENEĞİ VE 57 LİTRE ALKOLE EL KONULDU

Aramada, kaçak alkol imalatında kullanılan 2 etil alkol damıtma düzeneği, bu düzeneklerle üretilmiş 57 litre alkollü içki, 8 litre etil alkol, 11 şişe kaçak alkollü içki ve üretimde kullanılan 7 kilogram anason tohumu ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonla yakalanan şüpheli E.A. hakkında, suç unsurlarına ilişkin gerekli adli işlemler başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

