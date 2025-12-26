Yurt genelinde sahte içki operasyonu: 171 gözaltı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların canına ve sağlığına kasteden kaçakçılara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen baskınlarda, büyük bir halk sağlığı tehdidinin önüne geçildiği belirtildi.

91 BİN LİTREYİ AŞKIN KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla 81 ilin tamamında eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, 91 bin 384 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi. Suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 171 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA: "VATANDAŞLARIMIZIN CANINI KORUDUK"

Sahte alkolün neden olduğu ölümlere ve ciddi sağlık sorunlarına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, operasyonların başarısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz."

"ŞÜPHELİ DURUMLARI 112'YE BİLDİRİN"

Vatandaşlara duyarlılık çağrısında da bulunan Yerlikaya, kaçak üretim veya satış yapıldığından şüphelenilen durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen jandarma ve emniyet personellerini tebrik ederek mesajını noktaladı.