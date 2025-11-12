Kendi ürettiği sahte içkiyi satan iş yerine operasyon: 2 gözaltı

İzmir'in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak şarap üretimine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Şirince Mahallesi'nde B.Ç. ve M.Ç. isimli şahısların kaçak şarap üretimi yaparak kendi iş yerlerinde sattıkları bilgisine ulaştı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri 650 bin Türk Lirası olarak hesaplanan toplam 1297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, kaçak şarap üretimi ve satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.