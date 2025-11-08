Muğla’da on binlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'da, kaçak ve sahte içki ticareti yapan bir şebekeye yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK VE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, piyasa değeri yüksek olan çok sayıda kaçak ve üretim malzemesi ele geçirildi. Ekipler, 40 litre etil alkol, 3 litre sahte içki, 2 şişe kaçak içki, 7 şişe anason yağı ve 28 bin 896 adet şişede toplam 1155 litre gümrük kaçağı votkaya el koydu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, ele geçirilen malzemelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçak ve sahte içki üretimi ile dağıtımı yaptıkları iddiasıyla adli işlemlere tabi tutulacağı öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.