Muğla’da on binlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla’da on binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
Yayınlanma:
Muğla'nın Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 28 bin 896 şişe gümrük kaçağı votka, etil alkol ve sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da, kaçak ve sahte içki ticareti yapan bir şebekeye yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Antalya'da tonlarca sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandıAntalya'da tonlarca sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK VE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, piyasa değeri yüksek olan çok sayıda kaçak ve üretim malzemesi ele geçirildi. Ekipler, 40 litre etil alkol, 3 litre sahte içki, 2 şişe kaçak içki, 7 şişe anason yağı ve 28 bin 896 adet şişede toplam 1155 litre gümrük kaçağı votkaya el koydu.

Evinde sahte içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan şüpheliye gözaltıEvinde sahte içki ve ruhsatsız silahlarla yakalanan şüpheliye gözaltı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, ele geçirilen malzemelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçak ve sahte içki üretimi ile dağıtımı yaptıkları iddiasıyla adli işlemlere tabi tutulacağı öğrenildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Türkiye
İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
İzmir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı
Nevşehir'de acı olay: Hamile kadın ölü bulundu
Nevşehir'de acı olay: Hamile kadın ölü bulundu