Antalya'da tonlarca sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

Antalya'da tonlarca sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandı
Yayınlanma:
Antalya'da, sahte alkol üretim tesislerine yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 bin litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek' suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde harekete geçti.

antalyada-14-bin-884-litre-sahte-alkol-964416-286406.jpg

Ekipler, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde tespit edilen iki iş yeri ile bu iş yerleriyle bağlantılı iki araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 ayrı operasyonda ele geçirildi: Toplam değeri dudak uçuklattı20 ayrı operasyonda ele geçirildi: Toplam değeri dudak uçuklattı

14 BİN 884 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlar ve aramalarda, yasa dışı yollarla üretildiği belirlenen toplam 14 bin 884 litre sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere imha edilmek üzere el konuldu.

antalyada-14-bin-884-litre-sahte-alkol-964419-286406.jpgOperasyon kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

