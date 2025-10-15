Antalya'da tonlarca sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek' suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde harekete geçti.

Ekipler, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde tespit edilen iki iş yeri ile bu iş yerleriyle bağlantılı iki araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 ayrı operasyonda ele geçirildi: Toplam değeri dudak uçuklattı

14 BİN 884 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlar ve aramalarda, yasa dışı yollarla üretildiği belirlenen toplam 14 bin 884 litre sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere imha edilmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.