20 ayrı operasyonda ele geçirildi: Toplam değeri dudak uçuklattı
İzmir’de, 1 hafta içinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 20 farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan çeşitli gümrük kaçağı ürün ve tarihi eserler ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22- 28 Eylül tarihleri arasında izinsiz olarak sağlıksız koşullarda üretilerek piyasaya sunulan ve insan sağlığını tehdit eden sahte alkollü içki üretimi ve kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve kültür ve tabiat varlıklarının korunması amacıyla çalışma yürüttü.

20 AYRI OPERASYONDA 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ÜRÜN!

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan 20 ayrı operasyonda 28 şüpheli şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 1 milyon 760 bin boş makaron, 72 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 44 bin 308 sigara sarma kağıdı, 18 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, 1870 gümrük kaçağı puro, 384 elektronik sigara cihazı, 30 elektronik sigara likiti, 5 kilo kıyılmış tütün, 1755 litre taklit etiketli etil alkol, 58 şişe muhtelif içki, 11 bin 286 cinsel içerikli ürün, 5 bin 780 gümrük kaçağı kozmetik ürünü, 114 gümrük kaçağı elektronik eşya, 67 gümrük kaçağı oto yedek parçası, 1730 ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait sikke, 6 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 750 litre kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

