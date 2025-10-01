Araçtaki gizli bölmeyi polis ekipleri fark etti! Bakın içinden ne çıktı

Osmaniye’de otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemeler sırasında arka çamurluk kısmındaki vidalardan birinin eksik olduğu birinin de gevşek olduğu fark edildi.

POLİS EKİPLERİ GİZLİ BÖLMEYİ FARK ETTİ!

Diğer vidaların da sökülmesi sonucunda çamurlukta gizli bir bölme bulundu. Kapak açıldığında, gizli bölme içinde, siyah poşetlerde 760 paket gümrük kaçağı sigara, 390 paket elektronik sigara tütünü, 394 adet elektronik sigara ve 350 dal puro ele geçirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Olaya ilişkin otobüs sürücüsü M.S. gözaltına alınırken emniyet yetkilileri kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.