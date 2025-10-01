Araçtaki gizli bölmeyi polis ekipleri fark etti! Bakın içinden ne çıktı

Araçtaki gizli bölmeyi polis ekipleri fark etti! Bakın içinden ne çıktı
Yayınlanma:
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir otobüsün çamurluk kısmında yer alan gizli bölmeden çok sayıda kaçak sigara ve benzeri ürün ele geçirildi.

Osmaniye’de otoyol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan incelemeler sırasında arka çamurluk kısmındaki vidalardan birinin eksik olduğu birinin de gevşek olduğu fark edildi.

POLİS EKİPLERİ GİZLİ BÖLMEYİ FARK ETTİ!

Diğer vidaların da sökülmesi sonucunda çamurlukta gizli bir bölme bulundu. Kapak açıldığında, gizli bölme içinde, siyah poşetlerde 760 paket gümrük kaçağı sigara, 390 paket elektronik sigara tütünü, 394 adet elektronik sigara ve 350 dal puro ele geçirildi.

Adana'da kaçak makaron operasyonu: Milyonlarca ele geçirildi!Adana'da kaçak makaron operasyonu: Milyonlarca ele geçirildi!

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Olaya ilişkin otobüs sürücüsü M.S. gözaltına alınırken emniyet yetkilileri kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak:DHA

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
Çankırı'da deprem!
Çankırı'da deprem!
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi