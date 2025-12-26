Film gibi kovalamaca! Polisten kaçan otomobil takla attı

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken refüje çarpınca araç takla attı.

Akşam saat 21.30 civarında Orduyeri Mahallesi'nde uygulama yapan polisler, şüphelendikleri 67 AFJ 863 plakalı otomobili durdurmak istedi.

POLİSTEN KAÇARKEN TAKLA ATTI

Sürücü ise, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kavşakta refüje çarpınca, araç takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki R.B ve M.H yaralandı. Polis ekibinin anonsuyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan R.B., itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEDE: 1'İNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan R.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.