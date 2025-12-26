Polisten kaçan çocuk sürücü kaza yaptı: 63 bin lira para cezası kesildi

Polisten kaçan çocuk sürücü kaza yaptı: 63 bin lira para cezası kesildi
Yayınlanma:
Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan çocuk sürücü motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan ehliyetsiz sürücüye ve motosiklet sahibine yüksek miktarda para cezası kesildi.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü kaçarken motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, denetim yapan trafik polisleri plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

polisten-kacan-cocuk-surucu-kaza-yapti.jpg

POLİSTEN KAÇANKEN MOTOSİKLETİ DEVRİLDİ

Sürücü ise, polisin ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği sürücü, Paşacık Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu motosiklet devrildi.

Devrilen motosikletten düşen sürücü 15 yaşındaki E.R.K., yaralandı.

İki gün önce başka bir kaza için oradaydı! Ambulans şoförü motosiklet kazasında hayatını kaybettiİki gün önce başka bir kaza için oradaydı! Ambulans şoförü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ehliyetsiz sürücüsü, polis ekiplerinin anonsu üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

polisten-kacan-cocuk-surucu.jpg

SÜRÜCÜYE VE MOTOSİKLET SAHİBİNE CEZA

Tedaviye alınan sürücüye, 'dur ikazına uymamak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ve 'drift atmaktan' suçlarından toplam 63 bin 755 lira, motosiklet sahibine ise 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Motosiklet ise çekici ile otoparka götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

