İki gün önce başka bir kaza için oradaydı! Ambulans şoförü motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sürücünün, bölgede görevli bir ambulans şoförü olduğu ve sadece iki gün önce aynı noktadaki ölümlü kazada görev aldığı öğrenildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde, 73 yaşındaki A.E. idaresindeki 34 ESM 66 plakalı otomobil, 56 yaşındaki Ali İsmail Bodur’un kullandığı 48 AYY 598 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ali İsmail Bodur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil sürücüsü A.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!

İKİ GÜN ÖNCE BAŞKA BİR HAYAT İÇİN ORADAYDI

Hayatını kaybeden Ali İsmail Bodur’un, Muğla 2 No'lu Bayır Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yaptığı öğrenildi. Bodur'un, kendi hayatını kaybettiği bölgede henüz iki gün önce meydana gelen başka bir ölümlü trafik kazasında görevli olarak yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

