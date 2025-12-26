Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!

Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!
Yayınlanma:
Dilovası’nda ruhsatsız parfüm atölyesinde 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından aileler, yetkililerle görüşmek için AKP’li belediyenin önüne gitti ancak talepleri karşılık bulmadı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ruhsatsız bir binada faaliyet gösteren bir parfüm atölyesinde çıkan olayda, aralarında üç çocuğun da bulunduğu yedi işçi yaşamını yitirdi.dilovasi-parfum.jpg

Yapılan incelemelerde atölyede yangın merdiveni ve alarm sisteminin bulunmadığı, itfaiyeden de uygunluk alınmadığı belirlendi.

Öte yandan bilirkişi raporu ile iddianamede ciddi eksiklerin yer aldığına dair tespitler kamuoyunda tartışma yarattı. Yakınlarını kaybeden aileler bugün AKP yönetimindeki Dilovası Belediyesi önüne giderek yetkililerle görüşmek istedi ancak talepleri karşılık bulmadı.

Dilovası Katliamı failleri böyle kaçacakmış: "Paramız da gücümüz de var"Dilovası Katliamı failleri böyle kaçacakmış: "Paramız da gücümüz de var"

3'ü çocuk 7 işçi yanarak ölmüştü: Dilovası iddianamesi tamamlandı3'ü çocuk 7 işçi yanarak ölmüştü: Dilovası iddianamesi tamamlandı

"ONLAR DA CEZASINI ÇEKECEK"

Faciada yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, "Suçlular cezasını çeksin. Bunun kaçarı yok. Bizimkiler nasıl can vermişse onlar da cezasını çekecekler" dedi.

"BELEDİYE SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

Ailelerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dilovası Belediyesi sorumluluktan, sorumluluğu duymaktan kaçıyor. Bir haftadır görüşme talep ettiğimiz belediye de görüşecek bir kişi dahi olmadığını söylüyorlar" ifade

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tecavüz davasında rapor beklenmeden karar çıktı: İlk duruşmada tahliye ikinci duruşmada beraat
Tecavüz davasında rapor beklenmeden karar çıktı: İlk duruşmada tahliye ikinci duruşmada beraat