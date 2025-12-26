Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ruhsatsız bir binada faaliyet gösteren bir parfüm atölyesinde çıkan olayda, aralarında üç çocuğun da bulunduğu yedi işçi yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerde atölyede yangın merdiveni ve alarm sisteminin bulunmadığı, itfaiyeden de uygunluk alınmadığı belirlendi.

Öte yandan bilirkişi raporu ile iddianamede ciddi eksiklerin yer aldığına dair tespitler kamuoyunda tartışma yarattı. Yakınlarını kaybeden aileler bugün AKP yönetimindeki Dilovası Belediyesi önüne giderek yetkililerle görüşmek istedi ancak talepleri karşılık bulmadı.

"ONLAR DA CEZASINI ÇEKECEK"

Faciada yaşamını yitiren Şengül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, "Suçlular cezasını çeksin. Bunun kaçarı yok. Bizimkiler nasıl can vermişse onlar da cezasını çekecekler" dedi.

"BELEDİYE SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

Ailelerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dilovası Belediyesi sorumluluktan, sorumluluğu duymaktan kaçıyor. Bir haftadır görüşme talep ettiğimiz belediye de görüşecek bir kişi dahi olmadığını söylüyorlar" ifade