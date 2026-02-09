Yılın ilk ayında 146 işçi yaşamını yitirdi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin yayımladığı verilere göre 2026'nın ilk ayında 146 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin yayımladığı verilere göre, 2026 yılının ilk ayında Türkiye genelinde en az 146 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ocak ayı, yalnızca can kayıplarıyla değil, aynı zamanda geçim sıkıntısı ve dayatılan düşük zamlara karşı yükselen depo işçilerinin direnişiyle de toplumsal hafızada yer edindi.

İŞ CİNAYETLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI VE NEDENLERİ

Ocak ayında yaşanan iş cinayetleri, denetimsizliğin ve güvencesizliğin en yoğun olduğu belirli iş kollarında yoğunlaştı. Bu ay içinde hayatını kaybeden 146 işçiye dair veriler incelendiğinde; inşaat 29, taşımacılık 23 ve metal iş kolu 16 can kaybıyla en fazla ölümün yaşandığı sektörler olarak kayıtlara geçti. Ölümlerin temel nedenleri arasında tarım, inşaat ve metal sektörlerinde sık görülen ezilme ve göçükler ilk sırada yer alırken, bunu yüksekten düşmeler ile özellikle taşımacılık sektöründeki trafik ve servis kazaları izledi. Yaşamını yitirenler arasında en az 4 çocuk ve 4 göçmen işçi bulunması tablonun ağırlığını artırırken, ölenlerin %98’inin (144 kişi) sendikasız olması güvencesiz çalışma koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi.

MİGROS DEPO DİRENİŞİ VE YAYILMA ETKİSİ

Ocak ayının en önemli toplumsal olaylarından biri, 23 Ocak'ta başlayan Migros depo işçilerinin direnişi oldu. Yüzde 28’lik zam teklifini "sefalet zammı" olarak nitelendiren işçilerin DGD-Sen öncülüğünde başlattığı bu hareket, kısa sürede diğer büyük perakende zincirlerinin (BİM, ŞOK, A-101) depolarına da sıçradı. İşçilerin temel talepleri arasında net yüzde 50 zam, banka promosyonlarının ödenmesi ve taşeron sistemine son verilmesi yer alıyor.

FIRTINA VE İŞE BAĞLI İNTİHARLAR

8 Ocak'ta etkili olan şiddetli lodos fırtınası sırasında üretimin durdurulmaması, Denizli ve Aydın'da iş cinayetlerine yol açtı. Denizli'nin Çardak ilçesindeki bir inşaatta çalışan Fahri Akın rüzgarın etkisiyle yüksekten düşerek, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise iskelede çalışan İsmail Dağ denize düşerek hayatını kaybetti.

Öte yandan, 15 Ocak'ta makine mühendisi Muammer Sünger'in borç sarmalı ve mobbinge dair bir veda notu bırakarak yaşamına son vermesi, ekonomik sıkıntıların ve iş yerindeki baskıların işçi sağlığı üzerindeki ağır psikolojik etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

