Denizli'de iş cinayeti: Kafasına odun parçası isabet eden işçi hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir makara fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde, 28 yaşındaki işçi Zihni Altun, odun kesme makinesinden fırlayan parçanın hedefi oldu. Genç işçi, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HIZAR MAKİNESİNDEN FIRLAYAN PARÇA BAŞINA İSABET ETTİ

Olay, ilçeye bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. Fabrikada çalıştığı sırada hızar makinesinden (odun kesme makinesi) büyük bir hızla kopan odun parçası, Zihni Altun’un başına isabet etti. Darbenin şiddetiyle ağır yaralanan Altun, mesai arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, başına aldığı darbe sonucu ağır hasar gören 28 yaşındaki Altun’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin fabrikadaki çalışmalarının ardından, Zihni Altun’un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yaşanan iş cinayetiyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

DHA-AA