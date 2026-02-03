Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'ndeki bir fabrikada iş cinayeti yaşandı. Kazada, arızalanan bir forkliftin tamiri sırasında kullanılan başka bir forkliftin altında kalan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FORKLİFTİN ALTINDA KALAN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öğrenilene göre olay, fabrikada çalışan 49 yaşındaki Cenan Karaman'ın, bozulan bir forkliftin tamiri için kullanılan ikinci bir forkliftin altında kalmasıyla meydana geldi. Kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda soruşturma devam ediyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karaman, ambulansla Gebze'deki özel bir hastaneye nakledildi. Ancak kendisine yapılan tüm tedavi çabaları sonuçsuz kaldı ve Karaman hayatını kaybetti.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın sebebini ve sorumlularını tespit etmek için inceleme başlattı. Cenan Karaman'ın cenazesinin, Gebze Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.