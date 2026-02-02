Mısır silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi: Patron gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Açmalı Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R., siloda bulunan mısırların içerisine düşerek hayatını kaybetti.

SİLOYA DÜŞEN İŞÇİ KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, işçi N.R. çalışma esnasında ani bir şekilde dengesini kaybederek, içi mısır dolu olan ve yaklaşık 4 metre derinliğe sahip silonun içerisine düştü.

AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan kaza, çevredeki kişiler tarafından fark edilerek yetkililere ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaptıkları kurtarma çalışması sonucunda işçiyi silodan çıkardı.

İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, N.R.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

PATRON GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iş yeri sahibi olduğu belirlenen Y.K. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.