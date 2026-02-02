Mısır silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi: Patron gözaltına alındı

Mısır silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi: Patron gözaltına alındı
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, mısır dolu bir siloya düşen 51 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Açmalı Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R., siloda bulunan mısırların içerisine düşerek hayatını kaybetti.

SİLOYA DÜŞEN İŞÇİ KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, işçi N.R. çalışma esnasında ani bir şekilde dengesini kaybederek, içi mısır dolu olan ve yaklaşık 4 metre derinliğe sahip silonun içerisine düştü.

AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan kaza, çevredeki kişiler tarafından fark edilerek yetkililere ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaptıkları kurtarma çalışması sonucunda işçiyi silodan çıkardı.

Mardin'de iş cinayeti! Devrilen silonun altında kalan işçi yaşamını yitirdiMardin'de iş cinayeti! Devrilen silonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, N.R.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bursa'da iş cinayeti! Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybettiBursa'da iş cinayeti! Talaş silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

PATRON GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, iş yeri sahibi olduğu belirlenen Y.K. polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın detaylarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:AA

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Türkiye
AKP'nin 'halkı soyma' planını açıkladı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan özelleştirme tepkisi
AKP'nin 'halkı soyma' planını açıkladı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan özelleştirme tepkisi
Heyelandan kaçan kepçe operatörü uçuruma yuvarlandı
Heyelandan kaçan kepçe operatörü uçuruma yuvarlandı
Boğaz'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı
Boğaz'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı