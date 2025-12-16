Mardin'de iş cinayeti! Devrilen silonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Mardin’in Derik ilçesinde sabah saatlerinde iş cinayeti meydana geldi. Kırsal Çataltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait mısır kurutma tesisinde, mısır depolanan dev silo henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle devrildi.

O sırada tesiste çalışmakta olan işçi Gökhan S., devrilen tonlarca ağırlıktaki silonun altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla silonun altından çıkarılan talihsiz işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde Gökhan S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, silonun devrilme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.