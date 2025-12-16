Mardin'de iş cinayeti! Devrilen silonun altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Mardin'in Derik ilçesinde bulunan özel bir mısır kurutma tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen dev silonun altında kalan işçi Gökhan S. yaşamını yitirdi.

Mardin’in Derik ilçesinde sabah saatlerinde iş cinayeti meydana geldi. Kırsal Çataltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait mısır kurutma tesisinde, mısır depolanan dev silo henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle devrildi.

O sırada tesiste çalışmakta olan işçi Gökhan S., devrilen tonlarca ağırlıktaki silonun altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla silonun altından çıkarılan talihsiz işçiye sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak yapılan kontrollerde Gökhan S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İşçinin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çatalca'da iş cinayeti! Kamyonun kasası ile şasisi arasında kalan 64 yaşındaki işçi yaşamını yitirdiÇatalca'da iş cinayeti! Kamyonun kasası ile şasisi arasında kalan 64 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, silonun devrilme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

