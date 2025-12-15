Çatalca'da iş cinayeti! Kamyonun kasası ile şasisi arasında kalan 64 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Çatalca ilçesi Muratbey Merkez Mahallesi Bilir Caddesi'nde faaliyet gösteren bir taş ocağında iş cinayeti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yükleme işlemi yapılan hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir sebeple aniden devrildi.

Kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü Şaban S. (64), aracın kasası ve şasisi arasına sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine derhal jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, Şaban S.'nin sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, itfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Şaban S.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.