Çatalca'da iş cinayeti! Kamyonun kasası ile şasisi arasında kalan 64 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Çatalca'da iş cinayeti! Kamyonun kasası ile şasisi arasında kalan 64 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
İstanbul Çatalca'da bulunan bir taş ocağında kum yüklendiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen hafriyat kamyonunun kasası ve şasisi arasında sıkışan 64 yaşındaki sürücü Şaban S. hayatını kaybetti.

Çatalca ilçesi Muratbey Merkez Mahallesi Bilir Caddesi'nde faaliyet gösteren bir taş ocağında iş cinayeti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yükleme işlemi yapılan hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir sebeple aniden devrildi.

Kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü Şaban S. (64), aracın kasası ve şasisi arasına sıkıştı.

isci.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine derhal jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, Şaban S.'nin sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

11 ayda 83 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti! Yoksullaşma çocukları da sistem içine çekiyor11 ayda 83 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti! Yoksullaşma çocukları da sistem içine çekiyor

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, itfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Şaban S.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı
Bu nasıl bir kader!? 6 ay sonra aynı meydan aynı acı aynı kare
Bu nasıl bir kader!? 6 ay sonra aynı meydan aynı acı aynı kare