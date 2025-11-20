11 ayda 83 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti! Yoksullaşma çocukları da sistem içine çekiyor

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'deki çocukların ne şartlarda yaşamaya çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi.

11 AYDA 83 ÇOCUK İŞ CİNAYETİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılında şu ana kadar 83 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçler acısı tablo hakkında Sol Haber'e konuşan İSİG Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır, Türk toplumun yüzde 80'inin yoksulluk sınırına dayanmasıyla çocukların da sistemin içerisine çekildiğinden bahsetti.

Dünya Çocuk Hakları Gününde Türkiye'de çocuk olmak

"EĞİTİMDEKİ KALİTESİZLİK ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇTI"

"Çocuk işçiliği bu topraklarda hep vardı, bunu inkar edemeyiz. Ancak eskiden geleneksel tarım toplumunun içinde, daha sınırlı ve "görünmez" bir alandaydı" diyen Çakır, Sol Haber'den Özkan Öztaş'a şöyle konuştu:

"Mevsimlik tarım işçisi çocuklar, özellikle Kürt çocukları ve son dönemde eklenen mülteci çocuklar tarlalarda izole bir hayat yaşıyordu. Ölümleri de görünmüyordu; traktör kasalarında, sulama kanallarında sessizce yitip gidiyorlardı."

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Genel Koordinatörü Murat Çakır

Kentleşmeyle birlikte çocuk işçi ölümlerinin de gözle görülür hale geldiğini ifade eden Çakır, "Çalışma yaşı fiilen 10-12 yaşlarına kadar düştü ve çocuklar tarlalardan kent merkezlerindeki sanayi sitelerine, inşaatlara, hizmet sektörüne taşındı. Tarladaki ölüm "kader" gibi algılanıyordu ama bir çocuğun bedeni şehrin göbeğinde bir atölyede parçalandığında bu artık saklanamaz hale geliyor. Ülkedeki yoğun sanayileşme baskısı ve ucuz emek talebi, ölümü de görünür kıldı" dedi.

Dilovası'nın ardından Mersin... Çocuk işçinin asansör boşluğunda feci ölümü! Tek bir tutuklama yok

AKP döneminde hayata geçirilen 4+4+4 sistemiyle eğitimin niteliksiz hale getirdiğini vurgulayan Çakır, "Toplumda çok tehlikeli bir algı yerleşti: 'Okuyup da ne olacak?' Eskiden üniversite mezunu olmak bir "yırtma" umuduydu. Şimdi ise ataması yapılmayan öğretmenler, markette çalışan üniversite mezunları, diplomalı işsizler ordusu var. Yoksul aileler bu tabloya bakıp, "Çocuğum bari 13-14 yaşında bir meslek tutsun, eve ekmek getirsin" demeye başladı. Pandemi süreci de bu kopuşu hızlandırdı. Çocuklar kitlesel olarak örgün eğitimi bırakıp açık liselere, oradan da iş piyasasına aktı" şeklinde konuştu.

Mahallerlerde suç oranlarının günden güne yükseldiğinden de bahseden İSİG Meclisi Genel Koordinatörü bu durumun, çocukları "Sokakta harcanacağına sanayide usta elinde pişsin" anlayışına teslim ettiğini ifade ederek, "İtaatkâr bir işçi profili yaratılmasının zeminini hazırlıyor" dedi.

MESEM'le fabrikada çalışan 16 yaşındaki öğrenci: Isınmak için çöp ve yağ yakıyoruz

"MESEM DEVLETİN SERMAYEYE ÇOCUK EMEĞİNİ PEŞKEŞ ÇEKMESİDİR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in övgüyle bahsettiği MESEM hakkında "devletin sermayeye "Sen işi öğret, parasını ben vereyim" diyerek çocuk emeğini peşkeş çekmesidir" değerlendirmesini yapan Çakır şöyle konuştu:

" Devlet, öğrencinin maaşını ve sigortasını üstlenerek, sermaye gruplarını fonluyor. Eskiden meslek liselerindeki staj sömürüsüne kızardık, şimdi o günleri mumla arıyoruz.

Çocuklar kağıt üzerinde haftada bir gün okula gidiyor görünüyor. Ama pratikte çoğu okula bile uğramıyor, haftanın 5-6 günü, günde 10-12 saat yetişkin işçilerle aynı koşullarda çalıştırılıyor. Denetim yok, gözetim yok."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin