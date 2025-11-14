Dilovası'nın ardından Mersin... Çocuk işçinin asansör boşluğunda feci ölümü! Tek bir tutuklama yok

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Mersin’in Anamur ilçesinde Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi’nin 11. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Alperen Uygun, proje kapsamında çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti. Türkiye’nin ilk MESEM projeli okulları arasında yer alan merkezde eğitim gören Alperen, 'görevli olduğu' asansör firması adına çalışırken 3. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), Alperen’in ölümünün 2025 yılında kayıtlara geçen 78. çocuk işçi ölümü olduğunu açıkladı.

Yanarak ölen çocuk işçi 16 saat çalıştırılmış!

FİRMA YETKİLİSİ KUSURLU BULUNDU

Halktv.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, olay sonrası hazırlanan ilk ön bilirkişi raporunda asansör firmasının sorumlu yetkilisi kusurlu bulundu. Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen firma yetkilisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU BEKLENECEK

Soruşturmanın, geniş kapsamlı bir bilirkişi heyetiyle devam edeceği, ailelerin ise gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ifade edildi.