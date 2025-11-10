Yanarak ölen çocuk işçi 16 saat çalıştırılmış!

Yayınlanma:
Kocaeli Dilovası'nda yanarak ölen emekçilerden Tuğba Taşdemir'in 18 yaşında olduğu aktarılsa da ağabeyi 17 yaşında olduğunu açıkladı. Ağabeyi, ölen kız kardeşinin yoksulluk nedeniyle okulu bıraktığını ve yıllardan beri orada çalıştığını anlattı. Ağabeyi, ölen kız kardeşinin 16 saat çalıştığı günler olduğunu aktardı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da bir parfüm dolum atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 işçiden üçünün çocuk yaşta olduğu belirlendi.

Evrensel'den İzel Gözde Meydan'ın haberine göre; Nisanur Taşdemir ve Cansu Esatoğlu’nun 15, Tuğba Taşdemir’in ise 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Üçü de akrabaydı; Nisa ve Tuğba kuzen, Cansu ise onların akrabasıydı.

Atölyenin ruhsatsız ve kaçak çalıştığı, işçilerinse sigortasız ve güvenlik önlemlerinden yoksun şekilde çalıştırıldığı tespit edildi. Günlük yevmiyelerinin en fazla 850 lira olduğu öğrenildi.

Vatandaşların defalarca çalışma koşulları nedeniyle şikâyet ettiği fabrika, İŞKUR binasının hemen yanında faaliyet gösteriyordu. Aralık 2024’te CİMER’e yapılan bir başvuruda ise işçilere sadece günlük 70 lira ödendiği ifade edilmişti. Ancak tüm bu uyarılara rağmen herhangi bir denetim yapılmadı.

Bu sözleri duyan başını yere eğdi! Dilovası'nda öldüren yoksullukBu sözleri duyan başını yere eğdi! Dilovası'nda öldüren yoksulluk

Yangının ardından fabrika sahibi bavullarıyla kaçarken yakalandı. Patronla birlikte vardiya amirleri olduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. SGK ve İŞKUR’da çalışan 7 yönetici ve personel ise görevden alındı.

16 SAAT ÇALIŞTIRILMIŞ

Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir’in ağabeyi Gökhan Taşdemir, kardeşinin küçük yaşta çalışmaya başladığını anlattı:

"Tuğba iki sene önce işe başladı, o zamanlar 14-15 yaşlarındaydı. Patron öyle almış, kimse bir şey dememiş. Normalde sabah sekizde başlıyorlardı, bazen gece on ikiye kadar çalışıyorlardı. Çok mesai yaptırıyorlarmış"

OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞ

Kendisi de işçi olan Gökhan Taşdemir, evin geçimini birlikte sağladıklarını söyledi:

"Evde babam inşaatta çalışıyordu ama şu an işsiz. Ben, ağabeyim ve Tuğba çalışıyorduk. Tuğba da katkı olsun diye gitmişti işe. Okulu dokuzuncu sınıfta bırakmıştı, sonra açıktan okuyacağını söylüyordu"

patlamada-yasamini-yitiren-nisa-ve-tugba-kardeslerin-18-yasindan-kucuk-oldugu-ortaya-cikti-3.jpg

"KARDEŞİM 17 YAŞINDAYDI"

Tuğba’nın çalışmaya mecbur kaldığını belirten ağabeyi, şunları söyledi:

"Okuma şansı olsaydı okurdu. Ama okuldan bir gelecek görmedi. O da bizim gibi geçim derdindeydi. Kardeşim 17 yaşındaydı, herkese yanlış yazmışlar"

Tuğba, amcasının kızları Nisa ve Cansu ile birlikte aynı atölyede çalışıyordu. Gökhan Taşdemir, o gün işe gitmek isteyen bir başka küçük akrabalarının ise ailesinin izniyle evde kaldığını söyledi:

"Bir küçüğümüz daha var, o da gidecekti o gün. ‘Bugün iş yok’ demişler, izin vermemişler. O da orada çalışıyordu"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

