MESEM'le fabrikada çalışan 16 yaşındaki öğrenci: Isınmak için çöp ve yağ yakıyoruz
Yayınlanma:
Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında bir fabrikada çalışan 16 yaşındaki M.B., iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını, koordinatör öğretmenlerin üç yıldır denetime gelmediğini ve öğrencilerin resmi tatillerde dahi çalıştırıldığını anlattı.

Ankara Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada MESEM programıyla çalışan 16 yaşındaki M.B., çalışma koşullarına ilişkin yaşadığı sorunları anlattı. M.B.’ye göre yaklaşık 1 milyon 33 bin MESEM öğrencisinin önemli bir bölümü, ara tatil döneminde bile çalışma hayatına devam ediyor.

“HAFTADA BEŞ GÜN FABRİKADAYIM, BİR GÜN OKULDA… 10 SAAT ÇALIŞIYORUM”

Bianet'te yer alan habere göre, MESEM programında haftanın beş günü fabrikada, bir günü okulda bulunduğunu söyleyen M.B., günlük çalışma süresinin çoğu zaman 10 saate yaklaştığını ifade etti. M.B., ayda 8 bin lira ücret aldığını, bunun 6 bin 100 lirasının okul tarafından işletmeye aktarıldığını, işletmenin ise yalnızca 2 bin lira eklediğini belirtti.

“ÇÖP VE YAĞLA SOBA YAKIYORLAR”

Fabrikadaki fiziki şartların yetersiz olduğunu dile getiren M.B., kış aylarında ısınma sorunları yaşandığını söyleyerek, “Kışın soba yakılıyor ama ben uzak olduğum için ısınamıyorum. Bazen çöp ve yağ yakıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Yemek için ayrılan bütçenin de yetersiz olduğunu belirten M.B. “Eldiven, gözlük, baret verilmiyor: Yüksek devirde makine çalıştırıyoruz” dedi.

"3 YIL BOYUNCA ÖĞRETMEN GELMEDİ"

CNC torna bölümünde çalışan M.B., iş güvenliği ekipmanlarının düzenli verilmediğini söyledi. M.B. “Ben CNC Torna Operatörüyüm. Makine yüksek devirde dönüyor, malzeme fırlayabiliyor. Birkaç kez fırladı. Kapı kapalı olmasa ciddi yaralanma olurdu. Ama böyle bir durumda bile bize değil, malzemeye bakıyorlar.” dedi.

M.B., koordinatör öğretmenlerin yıllardır fabrikaya gelmediğini söyleyerek, “Üç yıl boyunca yanıma öğretmen gelmedi. Denetime gelenler de patronun yanında konuştuğu için sorunlarımızı iletemiyoruz.” dedi.

BASKI, UZUN MESAİ VE ÜCRETSİZ ÇALIŞMA İDDİASI

M.B., fabrikadaki iletişim dilinin öğrenciler üzerinde baskı oluşturduğunu, sözlü müdahalelere maruz kaldıklarını dile getirdi. Üç kez okul değiştirdiğini, bu süreçte okulda olması gereken zamanlarda da işyerine gitmek zorunda bırakıldığını ve ek ücret verilmediğini söyledi.

Ara tatil döneminde de çalıştırıldığını belirten M.B., resmi tatillerde ve okul günlerinde bile fabrikaya çağrıldığını aktararak, “Resmi tatillerde ve okul günlerinde işletmeye gidip çalışmak zorunda bırakılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

