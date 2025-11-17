TBMM yoğun hafta: Bütçeler ve 11. Yargı Paketi masada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel Kurul ve komisyonlarda kritik başlıklar ele alınırken, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu haftanın öne çıkan çalışma alanları olacak.

KRİTİK KOMİSYON TOPLANTISI: BAKANLARDAN GİZLİ SUNUM

İki kez ertelenen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, basına kapalı birer sunum yapacak.

Komisyonun bundan sonraki aşamada, siyasi partilerin görüş ve önerilerini içeren raporlarını sunması ve ortak rapor hazırlığına geçilmesi bekleniyor.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA 5 BAKANLIĞIN 2026 BÜTÇESİ MASADA

Plan ve Bütçe Komisyonu ise bakanlıklar ile kamu idarelerinin 2026 yılı bütçelerini görüşmeye devam edecek. Komisyonda 17 Kasım Pazartesi İçişleri Bakanlığının, 18 Kasım Salı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 19 Kasım Çarşamba Dışişleri Bakanlığının, 20 Ekim Perşembe Milli Eğitim Bakanlığının, 21 Ekim Cuma Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARI KOMİSYONU ÜÇ GÜN KURUMLARI DİNLEYECEK

Engelli Bireylerin Sorunları Komisyonu da hafta boyunca mesaisini sürdürecek. Üç gün devam edecek toplantılarda ilgili kurum temsilcileri, uzmanlar ve alan örgütleri komisyona sunum yapacak.

11. YARGI PAKETİ BU HAFTA MECLİS'E GELİYOR

Kamuoyunun uzun süredir gündeminde olan 11. Yargı Paketi’nin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

AKP Grubu’nda yürütülen çalışmalarda pakette yer alacağı belirtilen bazı başlıklar taslaktan çıkarıldı. “Suça itilen çocuklar”la ilgili düzenlemelerin kurulacak araştırma komisyonunda incelenmesi kararlaştırılırken, süresiz nafaka ve LGBTİ+ bireylere ilişkin tartışmalı maddelerin de pakette yer almayacağı ifade edildi.

Özellikle LGBTİ+ bireylere hapis cezası öngördüğü iddia edilen düzenlemelerin taslaktan çıkarıldığı ve Meclise sunulacak pakete dahil edilmeyeceği belirtiliyor.