Yargı Paketi’nde rota değişti: Hedefte çocukları suça iten çeteler var

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin yaşıtları tarafından öldürülmesinin ardından gündeme gelen ve kamuoyunda tartışma yaratan “suça sürüklenen çocuklar” düzenlemesi, 11. Yargı Paketi taslağından çıkarıldı.

AKP kaynakları, konunun Meclis’te kurulacak bir “çocukların üstün yararını gözeten araştırma komisyonu” tarafından ele alınacağını bildirdi.

11'inci Yargı Paketi Meclis’e geliyor: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme

Taslakta yer alan düzenleme, 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklara verilen hapis cezalarının artırılmasını öngörüyordu. Ancak çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, düzenlemenin çocuğun üstün yararına ve Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak tepki göstermişti. AKP, eleştiriler üzerine düzenlemeyi yasalaştırmadan önce geri çekti.

T24'ün haberine göre Parti kaynakları, komisyonun yalnızca adalet sistemindeki düzenlemeleri değil, çocukların eğitim, sağlık ve sosyal yaşamla ilgili sorunlarını da kapsayan kapsamlı bir çalışma yürüteceğini belirtti. Komisyonun hazırlayacağı raporun ardından, ilgili maddelerin yeniden gündeme alınabileceği belirtildi.

ÇETELERE VERİLEN CEZALAR İKİ KATINA ÇIKARILACAK

Öte yandan pakette, çocukları suça sürükleyen çetelere yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme korunacak. Buna göre, örgütlü suç kapsamında çocukları kullanan çetelere verilen cezalar iki katına çıkarılacak.

Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.