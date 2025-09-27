11'inci Yargı Paketi Meclis’e geliyor: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yasama yılıyla birlikte gündeme gelecek 11. Yargı Paketi’ne ilişkin detayları paylaştı. Tunç, paketin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacağını belirterek, özellikle bilişim suçları, sanal bahis ve trafikte tehlike oluşturan eylemlere yönelik cezaların caydırıcı biçimde artırılacağını söyledi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal kumar ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadeleye özel önem verilecek. Gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini vurgulayan Tunç, düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılmasının da bağımsız suç kapsamına alınacağını, kurusıkı tabancaların da bu kapsama gireceğini açıkladı.

Trafikte yol kesme gibi vatandaşların güvenliğini doğrudan tehdit eden eylemler ise yeni düzenlemeyle ayrı bir suç başlığı altında değerlendirilecek ve ağır yaptırımlar uygulanacak.

ÇOCUKLARA CEZA İNDİRİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Pakette öne çıkan bir diğer başlık, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimlerinde yapılacak değişiklik oldu. Mevcut sistemde 12 yaş altı çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş gruplarında ciddi indirimler uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yaş büyüdükçe indirim oranı azaltılacak. Böylece ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek. Bakan Tunç, af düzenlemesinin pakette yer almayacağını da özellikle vurguladı.

DAVA SÜREÇLERİNE YENİ DÜZENLEME

Yargı Paketi’nde dava süreçlerine ilişkin de önemli yenilikler bulunuyor. Buna göre:

Ortaklığın giderilmesi davalarında ilk satış, hissedarlar arasında taşınmazın rayiç bedeli üzerinden yapılacak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikle avukatların talepleri doğrudan reddedilemeyecek, ret halinde özel gerekçe yazılacak.

E-duruşma uygulaması ön inceleme duruşmalarında da yaygınlaştırılacak.

Ara buluculukta taraf vekilleri için ücret düzenlemesi yapılacak.

Bonolarda karekod uygulaması zorunlu olacak.

Belirsiz alacak davaları kaldırılacak, kısmi davalarda zamanaşımı kesilecek.

Yargıtay’da yetki ve görevden bozma yapılmayacak, bu konular istinaf aşamasında çözülecek.