Tanrıkulu: İddianameye güveniyorsanız neden engelliyorsunuz?

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 19 Mart’ta başlatılan operasyonların ardından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesine getirilen erişim engellerini eleştirdi. Tanrıkulu, söz konusu engellere karşı iktidara “Hodri meydan” çağrısında bulunarak, şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaptı.

Tanrıkulu, 4 bin sayfayı bulan iddianamenin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, buna yönelik açılan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına peş peşe erişim engeli getirilmesini sert sözlerle eleştirdi.

İBB iddianamesindeki iddialara yanıt veren hesaba sansür: Erişim engeli getirildi!

"CHP BU İKTİDARI DEĞİŞTİRECEK TEK GÜÇ"

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"19 Mart'ta başlayan operasyonlara biz siyasal bir darbe dedik. Darbe sadece siyasal iktidarlara karşı yapılmaz, iktidarı değiştirmeye aday siyasal partilere karşı da yapılır. Nitekim CHP bu iktidarı değiştirecek tek güç. Ona karşı, kurumsal kimliğine karşı, siyasal aktörlerine karşı, Ekrem İmamoğlu'na karşı, belediye başkanlarımıza karşı operasyon yapıldı. Aradan geçen 8 aylık süreden sonra da iddianame yayınlandı. Binlerce sayfa, 4 bin sayfa. Yüzlerce şüpheli var, 400'den fazla. Ve 100'den fazla tutuklu dostumuz, arkadaşımız var. 75 itirafçı sanığın olduğu söyleniyor. 15 de gizli tanık var. Yani sayfasını bilmediğimiz kadar da eki var. Ne olacak? Tabii ki bunlar okunacak bizler, gazeteciler, avukatlar, herkes tarafından okunacak, paylaşılacak, ne doğru ne yanlış.

Son Dakika | İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabında da erişim engeli

"İDDİANAMENİZ GÜVENİYORSANIZ NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİYORSUNUZ?"

Tam da bunların paylaşılması amacıyla açılan web sayfası var. İstanbuliddianamesi.com Bugün erişim engeli getirildi. Yenisi açıldı. İstanbuliddianamesi.net Buna bağlı web sayfaları var. Buna bağlı sosyal medya hesapları var. Ama daha önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı andan itibaren kendi kişisel bütün sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti ve onun dışında Cumhurbaşkanlığı Ofisi sosyal medya hesapları açıldı, ona da engel getirdiler. Yenisi açıldı, ona da engel getirdiler. Yani şu anda mahkeme kararlarıyla erişim engelleri var bütün bu hesaplara karşı. Peki soracağım, iddianamenize bu kadar güveniyorsanız sadece iddianame ile ilgili bilgi veren, neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen bu hesaplara neden erişim engeli getiriyorsunuz? Neden? Niçin? Bakın bizler paylaşacağız bunları, konuşacağız. Bunların tümü iddianamenin dayanağı olan delillerin hukuka aykırı olduğunu gösteriyor. Güveniyorsanız erişim engeli getirmeyin.

"'HODRİ MEYDAN!' DİYORUZ"

Daha da ötesini söyleyeceğim. Eğer güveniyorsanız, sonuçta iddianame kabul edilirse duruşma günü verilecek, duruşmalar yapılacak, günlerce sürecek. Bakın orada TRT bir hat açsın, tümünü yayınlasın. Gelsinler, bu itirafçılar, gizli tanıklar, savcılar kendi iddialarını ortaya koysunlar. Buna karşı da Ekrem İmamoğlu, arkadaşlarımız, yargılananlar kendi savunmalarını yapsınlar, halk da karar versin ne doğru ne yanlış. Bakın yasa bir günde çıkar. Eğer kendinize güveniyorsanız, iddianamenize güveniyorsanız, arkasındaki güçlere güveniyorsanız, gelin bunu yapalım. Bu erişim engellerini getirmeyin ve yayınlayalım. İnanın gerçeklerden kimse kaçamaz, kimse. Sizlere buradan 'Hodri meydan!' diyoruz, hodri meydan."