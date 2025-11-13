Son Dakika | İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabında da erişim engeli

Son dakika haberi... Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yüzbinlerce takipçiye saihp Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi.

GEREKÇE 'MİLLİ GÜVENLİK'

İfade Özgürlüğü Derneği'nin Engelli Web oluşumunun belirttiğine göre erişim engeli kararı henüz uygulanmadı.

Engelli Web'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı."

KENDİ HESABINA DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

237 günde hazırlanan İBB iddianamesinde 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel X hesabına da erişim engeli getirilmişti.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, erişim engelinin gerekçesinin hesaptan 24 Nisan'da paylaşılan bir gönderi olduğu belirtti.

X platformunun da, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirdiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

