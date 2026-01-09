Murat Ongun hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla soruşturma başlatıldı!

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un X hesabına 2 Ocak itibarıyla Türkiye’den erişim engeli getirildi. Alınan kararın gerekçesi olarak “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gösterildi.

Erişim engeli getirilmişti: Murat Ongun yeni X hesabını duyurdu

Bununla birlikte Murat Ongun hakkında yeni bir hukuki süreç daha başlatıldı. Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ongun hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

‘YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA’ SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş tarafından yapılan açıklamada, X üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen harekete geçtiği belirtildi. Daniş açıklamasında, “Öğrendiğimiz kadarıyla yapılan X paylaşımları sebebiyle müvekkilim hakkında ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatılmış olup süreç tarafımızca takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.