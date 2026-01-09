Murat Ongun hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla soruşturma başlatıldı!

İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un X hesabına 2 Ocak’ta Türkiye’den erişim engeli getirilmişti. Ongun hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un X hesabına 2 Ocak itibarıyla Türkiye’den erişim engeli getirildi. Alınan kararın gerekçesi olarak “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gösterildi.

Bununla birlikte Murat Ongun hakkında yeni bir hukuki süreç daha başlatıldı. Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ongun hakkında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

‘YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA’ SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş tarafından yapılan açıklamada, X üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen harekete geçtiği belirtildi. Daniş açıklamasında, “Öğrendiğimiz kadarıyla yapılan X paylaşımları sebebiyle müvekkilim hakkında ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatılmış olup süreç tarafımızca takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Derbinin saati değişti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Son Dakika | AKP'li Güler duyurdu: En düşük emekli maaşı 20 bin TL
Prada ile tepki çeken AKP'li vekil çözümü 'gizlemekte' buldu
