Özgür Özel'den Erdoğan ve iktidar medyasına tarihi iddianame çağrısı

. Dedi ki ‘Tanık beyanıyla tutuklu olan kimse yok. Varsa söyleyin, yarın salalım’ dedi. İddianame çıktı, başta Kadriye Kasapoğlu, Özel Kalem Müdürü Ekrem Başkan’ın, Mehmet Pehlivan, Ekrem Başkanımızın avukatı, Kadir Öztürk, Sabri Caner Kırca ve Hüseyin Yurttaş ve daha niceleri sadece tanık beyanıyla şu anda tutuklular. Sözünüzün bir ağırlığı varsa, sözünüzün eriyseniz, arkasındaysanız onlarca arkadaşımızı derhal serbest bırakmanız lazım.”