İmamoğlu'nu yargılamak için 1 milyarlık duruşma salonu: Özgür Çelik yurttaşlara seslendi: 'Bu para sizin paranızdır'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 kişinin yargılanacağı dava için Silivri’de yapılacak yeni duruşma salonunun maliyeti belli oldu. TOKİ’nin pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ihaleye göre salonun bedeli 992 milyon TL olarak açıklandı. İnşaatın 120 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Silivri’de İmamoğlu için yapılan dev duruşma salonunun maliyeti belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Halktv.com.tr'nin gündeme getirdiği haberin ardından X hesabından yaptığı açıklamalarda bulundu.

"HARCANAN 992 MİLYON TL SİZİN PARANIZDIR"

Çelik, "Kıymetli İstanbullular, değerli halkımız. Bu harcanan 992 milyon TL sizin paranızdır. Aylığınızdan, rızkınızdan kesilen vergidir. Sosyal konut yapılsın, kira ve konut krizi son bulsun diye TOKİ’ye tahsis ettiğiniz paradır. Tükenmiş iktidarlarını sürdürmek için başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza ve bürokratlarımıza yaptıkları zulmü bir gösteriye çevirmek için paranızı çarçur ediyorlar. Halkın parasını kendilerine harcıyorlar. Bu düzen böyle gitmez! Bu zulüm sonsuza kadar sürmez! CHP gelecek, adalet gelecek, halkın parası halka harcanacak!" ifadelerini kullandı.