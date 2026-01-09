İmamoğlu'nu yargılamak için 1 milyarlık duruşma salonu: Özgür Çelik yurttaşlara seslendi: 'Bu para sizin paranızdır'

İmamoğlu'nu yargılamak için 1 milyarlık duruşma salonu: Özgür Çelik yurttaşlara seslendi: 'Bu para sizin paranızdır'
Yayınlanma:
İmamoğlu’nun yargılanacağı dava için Silivri’ye yapılacak yaklaşık 1 milyarlık duruşma salonu tartışma yarattı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ‘Bu harcanan para sizin paranızdır’ diyerek yurttaşlara seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 kişinin yargılanacağı dava için Silivri’de yapılacak yeni duruşma salonunun maliyeti belli oldu. TOKİ’nin pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ihaleye göre salonun bedeli 992 milyon TL olarak açıklandı. İnşaatın 120 gün içinde tamamlanacağı bildirildi.

Silivri’de İmamoğlu için yapılan dev duruşma salonunun maliyeti belli olduSilivri’de İmamoğlu için yapılan dev duruşma salonunun maliyeti belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Halktv.com.tr'nin gündeme getirdiği haberin ardından X hesabından yaptığı açıklamalarda bulundu.

zgur-celik-2.jpg

"HARCANAN 992 MİLYON TL SİZİN PARANIZDIR"

Çelik, "Kıymetli İstanbullular, değerli halkımız. Bu harcanan 992 milyon TL sizin paranızdır. Aylığınızdan, rızkınızdan kesilen vergidir. Sosyal konut yapılsın, kira ve konut krizi son bulsun diye TOKİ’ye tahsis ettiğiniz paradır. Tükenmiş iktidarlarını sürdürmek için başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza ve bürokratlarımıza yaptıkları zulmü bir gösteriye çevirmek için paranızı çarçur ediyorlar. Halkın parasını kendilerine harcıyorlar. Bu düzen böyle gitmez! Bu zulüm sonsuza kadar sürmez! CHP gelecek, adalet gelecek, halkın parası halka harcanacak!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
Siyaset
Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!
Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!
Dilek İmamoğlu 'yolunuz yol değil' dedi iktidara yüklendi: 'Yargı siyasetin gölgesinden çıksın'
Dilek İmamoğlu 'yolunuz yol değil' dedi iktidara yüklendi: 'Yargı siyasetin gölgesinden çıksın'
Valiler kararnamesinin MHP şifreleri ortaya çıktı
Valiler kararnamesinin MHP şifreleri ortaya çıktı