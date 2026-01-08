Silivri’de İmamoğlu için yapılan dev duruşma salonunun maliyeti belli oldu

Silivri’de İmamoğlu için yapılan dev duruşma salonunun maliyeti belli oldu
Yayınlanma:
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 kişinin yargılanacağı dava için Silivri’de inşa edilecek yeni duruşma salonunun maliyeti ortaya çıktı. TOKİ’nin pazarlık usulüyle yaptığı ihalede salonun bedelinin 992 milyon TL olduğu açıklandı. İnşaatın 120 günde tamamlanacağı belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 105’i tutuklu ve beşi müşteki şüpheli olmak üzere toplam 407 sanığın yargılanacağı İBB davası için Silivri’de yeni bir 'duruşma salonu' yapılmasına karar verildi.

İBB iddianamesi, 11 Kasım’da İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkeme, yaklaşık iki hafta sonra iddianameyi kabul ederek yargı sürecini başlattı.

Dava kapsamında çok sayıda tutuklunun Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunması nedeniyle, mevcut duruşma salonlarının kapasite açısından yetersiz kalabileceği değerlendirildi. Bu gerekçeyle, cezaevi yerleşkesindeki alanının bir bölümünde yeni bir duruşma salonunun inşasına başlandı.

120 GÜNDE TAMAMLANACAK 992 MİLYON TL HARCANACAK

Kamuoyunda tartışmalara yol açan ve Ekrem İmamoğlu tarafından “İkinci Yassıada” olarak nitelendirilen salonun maliyeti de netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 30 Aralık 2025 tarihinde söz konusu binanın yapımı işi için ihaleye çıktı. 'Sivliri Duruşma Salonu' inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapımı için pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve rekabeti sınırladığı gerekçesiyle eleştirilen ihaleyi Cent Yapı İnşaat kazandı. Projenin bedelinin 992 milyon TL olduğu, salonun ise 120 gün içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

