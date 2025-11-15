İBB iddianamesindeki iddialara yanıt veren hesaba sansür: Erişim engeli getirildi!

İBB iddianamesindeki iddialara yanıt veren hesaba sansür: Erişim engeli getirildi!
Yayınlanma:
İBB iddianamesindeki iddialara yanıt vermek amacıyla açılan "İstanbul İddianamesi" adlı X hesabına erişim engeli getirildi.

İBB iddianamesindeki iddialara yanıt vermek amacıyla kurulan İstanbul İddianamesi” adlı X hesabına erişim engeli getirildi. Suçlamalara madde madde yanıt sunan hesap, açıldıktan kısa süre sonra erişime kapanırken, engellemenin hangi kurum tarafından ve hangi gerekçeyle uygulandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hesap, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamedeki suçlamalara karşı kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyordu.

whatsapp-image-2025-11-15-at-08-41-43.jpeg

İMAMOĞLU'NUN HESABI DA ENGELLENMİŞTİ

Engelleme kararının bir gün öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı X hesabı da Türkiye’de erişime engellenmişti. Hakkında kanıtlanmış bir suç olmamasına rağmen tutuklu bulunan İmamoğlu, 237 gündür cezaevinde tutuluyor.

Son Dakika | İmamoğlu'na üçüncü kez sosyal medya engeli!Son Dakika | İmamoğlu'na üçüncü kez sosyal medya engeli!

İmamoğlu, kişisel hesabı engellendikten sonra paylaşımlarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden sürdürmüştü. Ancak bu hesap da kısa süre içinde erişime kapatıldı.

Aday Ofisi hesabının kapatılmasının ardından “CBAdayOfisi1” adıyla yeni bir hesap açıldı. Bu hesap da engellenince, bu kez sonuna “11” eklenerek bir başka hesap oluşturuldu.

screenshot-2025-11-14-at-14-02-55-1-cumhurbaskanligi-aday-ofisi-cbadayofisi11-x.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

