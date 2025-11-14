Son Dakika | İmamoğlu'na üçüncü kez sosyal medya engeli!

Son Dakika | İmamoğlu'na üçüncü kez sosyal medya engeli!
Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı bir kez daha engellendi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu hakkında kanıtlanmış bir suç olmamasına rağmen sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Hala hapiste olan İmamoğlu, tutukluluğunun 237 gününü de iddianamesiz geçirdi.

İmamoğlu, sosyal medyada engellendikten sonra paylaşımlarını da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapmaya başladı.

@CBAdayOfisi adresli X isimli sosyal medya platformundaki hesabına da geçtiğimiz gün erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'na yönelik bu ikinci engele karşı isim hamlesi yapıldı. Hesabın uzantısı CBAdayOfisi'nin sonuna 1 konuldu.

URL'nin değişmesi nedeniyle çıkartılan erişim engeli kararı bu hesabına sonuna konulan rakam ile etkilenmeyecekti.

ÜÇÜNCÜ ENGEL DE GELDİ

Bu sefer de sonunda 1 konan (CBAdayOfisi1) yeni uzantılı hesaba da erişim engeli geldi.

screenshot-2025-11-14-at-14-02-55-1-cumhurbaskanligi-aday-ofisi-cbadayofisi11-x.png

Üçüncü erişim engeli kararının ardından da bu sefer hesabın sonuna 11 eklendi. Böylece hesabın ismi CBAdayOfisi11 oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

