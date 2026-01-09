Prada ile tepki çeken AKP'li vekil çözümü 'gizlemekte' buldu

52 bin 500 liralık Prada marka ayakkabısıyla kamuoyunun dikkatini çeken AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’nın, son paylaşımlarında ayakkabılarını gizlemeyi tercih ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğraflarda, Yazmacı’nın ayaklarının özellikle kadraj dışında bırakması dikkat çekti.

AKP'li vekil öyle bir ayakkabı giydi ki... Çalışanların yarısı 2 ay çalışıp 3 ay aç kalsa alamıyor

Bütçe görüşmeleri sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a yaptığı ziyaret esnasında giydiği lüks ayakkabılarla gündeme gelen Yazmacı, gelen tepkilerin ardından paylaşımlarında daha temkinli davranmaya başladı. Sözcü'de yer alan habere göre; son fotoğraflarda ayakkabıların ya tamamen kesildiği ya da görünmeyecek şekilde çekim yapıldığı görüldü.

AYAKKABILARINI KADRAJIN DIŞINDA BIRAKTI

Geçtiğimiz hafta memleketi Şanlıurfa’da çeşitli programlara katılan Yazmacı’nın, bu etkinliklerden yapılan paylaşımlarında da benzer bir tercih yapması dikkat çekti. TBMM Genel Kurulu’nda çekilen bir hatıra fotoğrafında da ayakkabıların kadrajda yer almaması gözlerden kaçmadı.

AKP’li bazı isimlerin lüks harcamaları daha önce de kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun milyonlarca lira değerindeki saati de benzer şekilde tepkilere neden olmuştu.