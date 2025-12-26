AKP'li vekil öyle bir ayakkabı giydi ki... Çalışanların yarısı 2 ay çalışıp 3 ay aç kalsa alamıyor

Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşen AKP'li vekil öyle bir ayakkabı giydi ki... Deprem konutu kazanmasıyla orta çıkan şanslı kişiliğiyle tanınan AKP Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı'nın fiyatıyla dudak uçuklatan o ayakkabısını çalışanların yarısı 2 ay çalışıp 3 ay aç kalsa alamıyor.

Milyonlarca sabit maaşlı her geçen gün daha da sıkıştıran ekonomik darboğazı aşmaya çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yeni zam almasına rağmen açlık sınırının altında kalan asgari ücret tutarı, refah payı ve seyyanen zam beklentisi sıfıra inen emekli maaşı vatandaşı sıkıştırıken AKP'li isimlerin harcamaları da tepki çekmeye devam ediyor.

AKP'Lİ VEKİL ÖYLE BİR AYAKKABI GİYDİ Kİ...

Açlık sınırın altında asgari ücrete mahkum kalan dar gelirliye nispet yaparcasına lüks tüketimi ile dikkat çeken AKP'li isimlerin harcamalarını gösteren karelere bir yenisi daha eklendi.

akpli-vekil-oyle-bir-ayakkabi-giydi-ki-calisanlarin-yarisi-2-ay-calisip-3-ay-ac-kalsa-alamiyor.jpg

AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’nın Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşmesinden paylaşılan fotoğraf ayakkabı detayıyla dikkatleri çekti.

akpli-vekil-oyle-bir-ayakkabi-giydi-ki-calisanlarin-yarisi-2-ay-calisip-3-ay-ac-kalsa-alamiyor-2.jpg

Yazmacı'nın giydiği ayakkabıların 52 bin 500 TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

ÇALIŞANLARIN YARISI 2 AY ÇALIŞIP 3 AY AÇ KALSA ALAMIYOR

2024 yılının şubat ayında TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının çekilişini kazanarak dikkatleri çeken Yazmacı'nın 'Prada' marka ultra lüks ayakkabılarını almak için asgari ücretli bir çalışanın bu ay ki maaşı ve zamlı ocak ayı maaşının toplamı yeterli gelmiyor.

22 bin 104 lira Aralık 2025 maaşı + 28 bin 75 lira Ocak 2026 maaşı = 50 bin 179 lira

Üstelik 2 aylık maaşını bu ayakkabıya yatıran çalışanın cebinde para kalmayacağından takip eden 1 ayı da maaş alana kadar aç geçirmesi gerekiyor.

akpli-vekil-oyle-bir-ayakkabi-giydi-ki-calisanlarin-yarisi-2-ay-calisip-3-ay-ac-kalsa-alamiyor-3.jpg

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıkladığı oranlara göre çalışanların yarısının durumu bu şekilde. Asgari ücret tespit sürecini eleşitiren Arslan, Türkiye'de çalışanların yüzde 50'sinin asgari ücret almasının asgari ücreti "temel ücret" haline getirdiğini ifade etmiş tutarı belirleyen sistemin hiç değişmediğini söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

